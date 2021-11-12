Sokak hayvanlarının su ve mama kaplarının çalınması kamerada



Abdulselam UĞUR/ BURSA, (DHA)BURSA´da, 'çekçek' diye tabir edilen iki tekerlekli araçla atık toplayan kişi, sokak hayvanları için apartman girişine konulan su ve yemek kaplarını çaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte çekçek ile geri dönüşüm malzemeleri toplayan, kimliği belirsiz kişi, apartmanın önündeki sokak hayvanları için bırakılan kapları fark etti. Kedilerin yanındaki mama kaplarını yerden alan kişi, içindeki suyu dökerek, kapları iki tekerlekli aracına koydu. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2021-11-12 11:00:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.