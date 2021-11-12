Sokak hayvanlarının su ve mama kaplarının çalınması kamerada

Abdulselam UĞUR/ BURSA, (DHA)BURSA´da, 'çekçek' diye tabir edilen iki tekerlekli araçla atık toplayan kişi, sokak hayvanları için apartman girişine konulan su ve yemek kaplarını çaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kentte çekçek ile geri dönüşüm malzemeleri toplayan, kimliği belirsiz kişi, apartmanın önündeki sokak hayvanları için bırakılan kapları fark etti. Kedilerin yanındaki mama kaplarını yerden alan kişi, içindeki suyu dökerek, kapları iki tekerlekli aracına koydu. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2021-11-12 11:00:52
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