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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden BUÜ’ye işbirliği ziyareti

İHA

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden BUÜ’ye işbirliği ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Bursa Uludağ Üniversitesi’ni (BUÜ) ziyaret etti.
Üniversitede görev yapan akademik ve idari personel ile ULUTEK’te faaliyet gösteren bilişim firmalarının yoğun katılım gösterdiği toplantıda konuşan T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, dijital dönüşüm konusunda toplu bir farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak sadece İstanbul ve Ankara odaklı çalışmayacaklarının altını çizen Dr. Koç; “Bütün üniversitelerimizde dönüşüm konusunda bir farkındalık oluşturmak niyetiyle ziyaretler yapıyoruz. Dijital dönüşümde sosyal ve ekonomik refahın arttırılması anlamında üç temel sac ayağı bulunuyor. Bu üç sac ayağının birlikte çalışması gerekiyor. Bunlar nedir? İnsan, iş süreçleri ve teknolojik unsurlar. İnsanın olmadığı veya insanın dönüşmediği bir dönemde dijital dönüşümden bahsedemeyiz. Biz kamunun dönüşümünde bu anlamda ön ayak olmaya çalışıyoruz. Önce bakış açılarını, arkasından iş süreçlerini değiştiriyoruz. En sonunda da bunu bir teknolojik unsurla birlikte vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.
"5 yıl içinde birçok eğitim dijitale dönüşecek"
Dijital dönüşüm hareketinin, COVID19 salgınının ardından insan hayatında yoğun bir değişime vesile olduğunu aktaran Daire Başkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı; “Bu hızlı geçişi bir fırsat olarak görüp, Türkiye’yi bu anlamda belli bir seviyeye getirmek istiyoruz. Avrupa Komisyonu; dijital eğitim ekosistemi oluşturulması ile dijital beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi başlıkları altında iki önemli stratejik öncelik belirledi. Biz dünyanın en iyi teknolojisini getirsek de onu kullanacak veya değerlendirecek insan kaynağı yoksa hiçbir anlamı olmuyor. Gelecek 5 yıl içerisinde birçok eğitim dijital veya çevrimiçi olarak dönüşecek. İşte bu noktada eğitimleri verecek öğretmenlerimizi ve akademisyenlerimizi iyi eğitmemiz gerekiyor. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak ağırlıklı olarak bu konular üzerinde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlı olarak faaliyetlerine devam eden 4 ofisten birisiyiz. Amacımız; Türkiye’deki yenilikçi gelişmelere ön ayak olmak ve aynı zamanda başta edevlet kapısı olmak üzere kamunun dijital dönüşümünü gerçekleştirmektir. Sizlerle birlikte bu anlamda çalışmak ve teknolojik çıktılar elde etmek istiyoruz. Bu tanışmanın ardından Bursa Uludağ Üniversitesi ile çok kıymetli projeler üreteceğimize inanıyorum” açıklamasında bulundu.
"Ülkemiz için her türlü işbirliğine hazırız"
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkililerini Üniversitede ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da, gerçekleştirilecek işbirliği sayesinde Türk insanının ve Türkiye’nin faydasına olacak önemli projelere imza atacaklarına inandığının altını çizdi. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin dijital dönüşüm konusunda sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Kılavuz; “Üniversite olarak öncelikle; lise öğrencilerimize yönelik yapay zekâ kursu düzenledik. Yoğun bir katılım oldu. Teknoloji Transfer Ofisimiz üzerinden çok sayıda dijital dönüşüm ve bilgilendirme programları organize ediyoruz. Aynı zamanda Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizi kurduk. YÖK tarafından onaylandı ve yönetmeliği de yayımlandı. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’müzde yapay zekâ konusunda interdisipliner bir yüksek lisans ve doktora programı açmayı hedefliyoruz. Pandemi sürecinde çevrimiçi eğitim sistemini en iyi şekilde kullanan üniversitelerden birisi olduk. Bilimsel Araştırma Projeleri fonumuzdan da öncelikli alanlar araştırma projesi kapsamında dijital platformlar ve sosyal medya konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Projelere bu kapsamda destek vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi’miz ile bugün bir araya gelmekten ve ortak projeler üretecek olmaktan dolayı da memnuniyet duyuyoruz” dedi.
Program, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkililerinin katılımcılara yaptığı içerik sunumu, sorucevap kısmı ve karşılıklı görüş alışverişi ile devam etti. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz programın sonunda Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

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