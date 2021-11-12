Bursa'da 2 köy evi alev alev yandı

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi'ne bağlı Boğazova Mevkisi'nde 2 yazlık ev alev alev yandı.

Yangın sabah saat 06.00 sıralarında Çayyaka mahallesine bağlı Boğazova bölgesinde Recep Aydın ve Refik Bayram'a ait 2 evde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangın sonucu 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.