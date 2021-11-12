Bu ilçede bütün tesisler gençlere ücretsiz... Yenişehir'de her şey gençler için

Yenişehir’de belediyeye ait halı saha, havuz, sinema, üniversite hazırlık kursları, spor kompleksi ve yaz okulları gençlere ücretsiz hizmet veriyor. Belediye Başkanı Davut Aydın, “Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz. Gençler isteyecek biz yapacağız” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Sorular Gençlerden Çaylar Başkandan” sloganıyla düzenlenen programda ilçesindeki 1718 yaş grubu gençlerle buluştu. Yenişehir’in yeni sembolü Matay Spor Kompleksi’nde düzenlenen ve Kaymakam Rahmi Köse’nin de katıldığı buluşmada Başkan Davut Aydın, tek tek gençlerin sorularını cevapladı. Kızerkek karma 30 gencin katıldığı buluşmanın ilkinde, Başkan Davut Aydın, “Sizlerden tek isteğim var. Hayallerinizi Türkiye için, Bursa için ve Türk tarihinin kök şehri Yenişehir için kurun. Sakın algı operasyonlarına yenik düşerek, yurtdışı masallarına kanmayın. Çünkü Batı kendinde olmayan gençliği, yani sizleri kendi topraklarında köle olarak görmek istiyor” dedi.

“Ten rengin beyaz, gözlerin renkli de olsa, tas tamam asimile olmadan asla gittiğin yerde benimsenmeyeceksin” diyen Başkan Davut Aydın, şunları kaydetti:

“Hep ikinci sınıf insan olarak kalacaksınız. Türkiye göreceksiniz, yeniden şekillenen dünyada küresel bir aktör olacak. Çok değil birkaç yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti, bölgesinin ve dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri haline gelecek. Evet bugün bazı sıkıntılar olabilir ancak bunlar kalıcı ve çözümlenmeyecek sorunlar değil. Çözüm burada ve çözüm sizsiniz. Elbette ki eğitim için, dil okulları için, deneyim ve tecrübe için yurtdışına gidebilirsiniz, ama dönüşü mutlaka düşünün. Çünkü istikbaliniz bu topraklarda.”

Yerel yönetim olarak demokratik katılımı yaygınlaştırmak gibi, gençleri yönetilen değil yönetimde paydaş olarak görmek istediklerini belirten Başkan Aydın, “Sizler bizim kıymetlimizsiniz. Bu sebeple Yenişehir’de belediyemize ait halı saha, havuz, sinema, üniversite hazırlık kursları, spor kompleksi ve yaz okulları size ücretsiz hizmet veriyor. Peki yeter mi? Yetmez. Çünkü, Türkiye’nin geleceği olan siz evlatlarımız ülkemizin en büyük gücü. Bu güce canımız feda. Dolayısıyla siz isteyeceksiniz biz yapacağız” dedi.

Bu arada buluşmaların diğer yaş gruplarını da kapsayacak şekilde tekrarlanacağını belirten Başkan Aydın, her hafta ilçe protokolüyle halı saha maçı teklifine “evet” dediği gençlerin aksayan okul servislerinin disipline edilmesi, Bursa ve Türkiye’nin diğer illerine kültür turları düzenlenmesi ve üniversite deneme sınav sayısının artırılması yönündeki taleplerini dikkate alacaklarını açıkladı.

Program sonunda Başkan Aydın, gençlere Yazar İsmail Kara‘ın kaleme aldığı Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak “İstiklal Marşı” kitabını hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.