Bu ilçede bütün tesisler gençlere ücretsiz... Yenişehir'de her şey gençler için

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu ilçede bütün tesisler gençlere ücretsiz... Yenişehir'de her şey gençler için

İHA

Bu ilçede bütün tesisler gençlere ücretsiz... Yenişehir'de her şey gençler için

Yenişehir’de belediyeye ait halı saha, havuz, sinema, üniversite hazırlık kursları, spor kompleksi ve yaz okulları gençlere ücretsiz hizmet veriyor. Belediye Başkanı Davut Aydın, “Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz. Gençler isteyecek biz yapacağız” dedi.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Sorular Gençlerden Çaylar Başkandan” sloganıyla düzenlenen programda ilçesindeki 1718 yaş grubu gençlerle buluştu. Yenişehir’in yeni sembolü Matay Spor Kompleksi’nde düzenlenen ve Kaymakam Rahmi Köse’nin de katıldığı buluşmada Başkan Davut Aydın, tek tek gençlerin sorularını cevapladı. Kızerkek karma 30 gencin katıldığı buluşmanın ilkinde, Başkan Davut Aydın, “Sizlerden tek isteğim var. Hayallerinizi Türkiye için, Bursa için ve Türk tarihinin kök şehri Yenişehir için kurun. Sakın algı operasyonlarına yenik düşerek, yurtdışı masallarına kanmayın. Çünkü Batı kendinde olmayan gençliği, yani sizleri kendi topraklarında köle olarak görmek istiyor” dedi.
“Ten rengin beyaz, gözlerin renkli de olsa, tas tamam asimile olmadan asla gittiğin yerde benimsenmeyeceksin” diyen Başkan Davut Aydın, şunları kaydetti:
“Hep ikinci sınıf insan olarak kalacaksınız. Türkiye göreceksiniz, yeniden şekillenen dünyada küresel bir aktör olacak. Çok değil birkaç yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti, bölgesinin ve dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri haline gelecek. Evet bugün bazı sıkıntılar olabilir ancak bunlar kalıcı ve çözümlenmeyecek sorunlar değil. Çözüm burada ve çözüm sizsiniz. Elbette ki eğitim için, dil okulları için, deneyim ve tecrübe için yurtdışına gidebilirsiniz, ama dönüşü mutlaka düşünün. Çünkü istikbaliniz bu topraklarda.”
Yerel yönetim olarak demokratik katılımı yaygınlaştırmak gibi, gençleri yönetilen değil yönetimde paydaş olarak görmek istediklerini belirten Başkan Aydın, “Sizler bizim kıymetlimizsiniz. Bu sebeple Yenişehir’de belediyemize ait halı saha, havuz, sinema, üniversite hazırlık kursları, spor kompleksi ve yaz okulları size ücretsiz hizmet veriyor. Peki yeter mi? Yetmez. Çünkü, Türkiye’nin geleceği olan siz evlatlarımız ülkemizin en büyük gücü. Bu güce canımız feda. Dolayısıyla siz isteyeceksiniz biz yapacağız” dedi.
Bu arada buluşmaların diğer yaş gruplarını da kapsayacak şekilde tekrarlanacağını belirten Başkan Aydın, her hafta ilçe protokolüyle halı saha maçı teklifine “evet” dediği gençlerin aksayan okul servislerinin disipline edilmesi, Bursa ve Türkiye’nin diğer illerine kültür turları düzenlenmesi ve üniversite deneme sınav sayısının artırılması yönündeki taleplerini dikkate alacaklarını açıkladı.
Program sonunda Başkan Aydın, gençlere Yazar İsmail Kara‘ın kaleme aldığı Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak “İstiklal Marşı” kitabını hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cinsel içerikli cinayet davasının sanıkları, yeniden yargılanacak
YEREL HABERLER Cinsel içerikli cinayet davasının sanıkları, yeniden ...
Kiralık ev ilanı ile dolandırılmayın Düşük fiyatlı kiralık ilanlara dikkat Dolandırıcıların yeni hedefi kiralık ev arayanlar
YEREL HABERLER Kiralık ev ilanı ile dolandırılmayın Düşük fiyatlı ...
Bursa'da yazlık 2 ev, alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da yazlık 2 ev, alev alev yandı
Karaderili’den Yalova’ya ikinci yatırım müjdesi Terma City’nin başarısı ikinci yatırımı getirdi
YEREL HABERLER Karaderili’den Yalova’ya ikinci yatırım müjdesi Terma ...
Başarılı bir kariyer kendini tanımakla başlar
YEREL HABERLER Başarılı bir kariyer kendini tanımakla başlar
Tekstil firması 40 personel alacak
YEREL HABERLER Tekstil firması 40 personel alacak
Geleceğin bilim adamları projelerini tanıttı
YEREL HABERLER Geleceğin bilim adamları projelerini tanıttı
Ünlü aktörler Bursa’da yeni oyuncular yetiştirecek Taşdöğen: "Amerika'da eğitim alanın kafatasını açıp içine yetenek mi sokuyorlar?"
YEREL HABERLER Ünlü aktörler Bursa’da yeni oyuncular ...
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden BUÜ’ye işbirliği ziyareti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden BUÜ’ye ...
Sokak hayvanlarının su ve mama kaplarının çalınması kamerada
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarının su ve mama kaplarının çalınması ...
EBA´nın Adalet Bölümü dersleri lisedeki radyo televizyon bölümünün stüdyosunda çekiliyor
YEREL HABERLER EBA´nın Adalet Bölümü dersleri lisedeki radyo ...
Mudanya Emniyeti uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor
YEREL HABERLER Mudanya Emniyeti uyuşturucu tacirlerine geçit ...
Yüzündeki dev kitleden kurtulmak için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Yüzündeki dev kitleden kurtulmak için yardım bekliyor
Yemetsepeti'nin motorunu 2 saniyede çaldı Bursa'da başını kaşıya kaşıya gelen hırsız, "Yemeksepeti Banabi" firmasına ait motosikleti çalıp kaçtı
YEREL HABERLER Yemetsepeti'nin motorunu 2 saniyede çaldı Bursa'da ...
Bursa'da engelli bir kişi özel halk otobüsüne alınmadı
YEREL HABERLER Bursa'da engelli bir kişi özel halk otobüsüne ...
Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı Bursa'da el yapımı elektrikli oyuncak ile trafikte zikzak çizerek ilerledi
YEREL HABERLER Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara ...
Bursa iş dünyası yeni yatırım hedefleri ve işbirliği için Erzurum’da Bursa TSO ile Erzurum TSO arasında ‘Kardeşlik Protokolü’
YEREL HABERLER Bursa iş dünyası yeni yatırım hedefleri ve işbirliği ...
Nilüferli öğrenciler müzikten dramaya Gülten Akın şiirlerini öğrendiler
YEREL HABERLER Nilüferli öğrenciler müzikten dramaya Gülten Akın ...
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı
YEREL HABERLER Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama ...
(Özel) Bursa’da insanlık ölmüş dedirten görüntü: Kedi mamasının kutusunu çaldı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da insanlık ölmüş dedirten görüntü: Kedi ...
İznik Gölü’ndeki tehlike korkutuyor İznik Gölü’ndeki çekilme 200 metreye dayandı
YEREL HABERLER İznik Gölü’ndeki tehlike korkutuyor İznik Gölü’ndeki ...
Bursa'da kuyumcu soydu, 6 saatlik takip sonucu İstanbul'da yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da kuyumcu soydu, 6 saatlik takip sonucu ...
Bursa'da kuyumcu soydu, İstanbul'da yakalandı Bursa'da 100 bin lira değerinde altın çaldı, İstanbul'da yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Bursa'da kuyumcu soydu, İstanbul'da ...
Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç 9 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç 9 gün sonra ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.