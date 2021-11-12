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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel alan sahibi çocukların hayal dünyası genişliyor

İHA

Özel alan sahibi çocukların hayal dünyası genişliyor

Yapılan araştırmalar, çocukların hayal dünyasının yetişkinlerin çok ötesinde bulunduğunu kanıtlıyor. Mantık sınırları ile çerçevelenmeyen hayal dünyasının geliştirilmesi, çocuklara özel alan bırakılması ile mümkün olabiliyor.
Moremo Mobilya Kurucu Ortağı ve Çocuk Gelişim Uzmanı Pervin Katana, ürettikleri özel tasarım mobilyalar ile çocukların hayal dünyalarını geliştirmelerine yardımcı olduklarını vurguladı. Çocukların kendine ait alanda yalnız başına zaman geçirmesini sağlamanın onu üretmeye ittiğine işaret eden Pervin Katana; “Evler de üretkenliğin sınır tanımayacağı yerler, çocukların bir numaralı sosyal alanı olan odalarıdır. Onların kişiliklerine uygun zevk ve kullanımlarına göre özel tasarlanmış odalar, hayal güçlerini daha da zenginleştirecektir. Çocukların kendine ait odasında gerçekleştireceği aktiviteler ve ailesiyle birlikte geçireceği kaliteli zaman, çocuğun problem çözme ve keşif yeteneklerini geliştirecek, bakış açılarını değiştirerek hayal dünyalarını besleyecektir” dedi.
Klasik çocuk odası dönemi bitti
Eskiden çocuk odası renklerinin çocukların cinsiyetine göre seçildiğini aktaran Çocuk Gelişim Uzmanı Katana, “Erkekte mavi, kızlarda pembe renk odalar yapılırdı. Oda içerisinde kullanılan dekor ve mobilyalar aynı konseptte olurdu. Çocuk odaları, çocukların uyku ve eşyalarının saklanacağı depolama alanı olarak görülürdü. Günümüzün bilinçli ebeveynleriyle çocuk mobilyası anlayışı tamamen değişti. Anne babalar çocuklarının gelişiminde odasının öneminin farkına vardı. Öncelikle renklerin cinsiyetinin olmadığı ve küçüklükten itibaren çocukların renklerle ve cinsiyetle koşullandırılmaması gerektiğinin bilincine varıldı. Her insan özeldir. Özel anne ve babanın dünyaya getirecekleri çocukları da özeldir. Bunun için alışılmış kalıplardan uzak odak noktasına çocukları alarak hayal gücünü destekleyecek özel çocuk odaları tasarlamak çok daha önemli hale geldi” şeklinde konuştu.
Yeni dönemde çocuk odalarının doğadan esinlenerek farklı konseptlere büründüğünü söyleyen Moremo Mobilya Kurulu Ortağı Katana; “Atlıkarınca, ağaç, bulut duvar dekorasyonları, şato, kale, ev tasarımlı çocuk odaları, montessori karyolalar, oyun alanları, ranza tasarımları, oyuncak dolapları, sedirler, duvar aydınlatmaları ve çok daha fazlası hayal ürünü çocuk odası tasarımları ortaya çıktı” açıklamasında bulundu.
“Üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız”
Moremo olarak her zaman odak noktalarına çocukları aldıklarını vurgulayan Pervin Katana, kalite ve güvenlik konusunun ise kendileri için vazgeçilmez birer standart olduğunun altını çizdi. Müşterilerin çocukları için hayal ürünü odalar tasarlamanın kendilerini daha fazla mutlu etiğini söyleyen Katana; “Her özel tasarım çalışmada tıpkı odası hazırlanan çocuklarımız gibi biz de aynı heyecana ortak oluyoruz. Yaptığımız işte üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Bu bilinçle sorumluluğumuzu tam anlamıyla yerine getirebilmek ve daha çok çocuğumuzun hayallerini gerçekleştirebilmek için çalışıyoruz. Bizler, sürekli hayal gücümüzün sınırlarını zorlayarak çocuklarımız için onların dünyalarını zenginleştirecek hayal odaları tasarlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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