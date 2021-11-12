Engelsiz ulaşıma engel olan şoför disipline sevk edildi

Bursa’da Büyükşehir Belediyesi’nin tüm talimatlarına rağmen engelli rampasını açmayıp, engelli yolcuyu araca almayan özel halk otobüsü şoförü, Burulaş tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.

Bursa’da engelli vatandaşların sosyal yaşamın her alanında sorunsuzca yer alması amacıyla ulaşım filosuna engelli rampası bulunan araçları dahil eden ve engelli vatandaşların sorunsuz ulaşımı için bütün kolaylıkları sunan Büyükşehir Belediyesi’nin bu gayretlerine bazı şoförlerin olumsuz davranışları gölge düşürüyor. Dün öğle saatlerinde yaşanan ve cep telefonu görüntüleriyle sosyal medyada da geniş yer bulan olayda, özel halk otobüsleri tarafından işletilen B/29 Nolu hattın şoförü, araçta engelli rampası bulunmasına rağmen, rampayı açmayıp, bebek arabasındaki engelli çocuk ve annesini otobüse almadı. Yolcunun, bir sonraki araca sorunsuz bir şekilde binip, gideceği yere kadar ulaştırıldığı araç içi kameraları tarafından da kayıt altına alındı.

Sosyal medyaya düşen cep telefonu görüntüleri ile araç içi kamera görüntülerini incelemeye alan Burulaş, Büyükşehir Belediyesi’nin bu konudaki kesin talimatlarına rağmen engelli rampasını açmayıp, yolcu ve engelli çocuğunu araca almayan şoför hakkında tutanak tutup, disiplin kurulana sevk etti.

Burulaş tarafından yapılan yazılı açıklamada, hem Büyükşehir Belediyesi’nin hem de Burulaş’ın özellikle engelli vatandaşların sorunsuz ulaşımını noktasında büyük hassasiyet gösterdiği ve tüm şoförlere kesin talimatlar verildiği belirtilirken, mağduriyete yol açan bütün sürücüler hakkında gerekli idarî ve hukukî yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

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