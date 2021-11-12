Bursa'da çevre yolundaki kazada can pazarı: 10 yaralı Bir otomobille minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı, yangın çıkan otomobil vatandaşlarca söndürüldü

Bursa'da İzmirİstanbulAnkara çevre yolunda bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşanırken, alev alan otomobil sürücüler tarafından tüple söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, kaza saat 14.15 sıralarında Ankara istikameti Demirtaş Viyadüğü'nde meydana geldi.
Bir yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Minibüs takla atarken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı. Olay yerine 10 ambulans sevk edilirken, yaralılar yakındaki Şehir Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Trafik ekipleri soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.