Milyonlarca öğrencinin ara tatil sevinci Pandemide yüz yüze eğitimden yorulan öğrencilerin kimisi gezip tozmak, kimisi yatmak, kimisi kitap okumak istediğini söyledi Veliler: "Çocuklar çok çalışıp tatili hak ettiler. Onlarla birlikte eğlenip dinleneceğiz"

Milyonlarca öğrenci 9 günlük ara tatile girdi. Bursa’da öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte sevinçle sınıfları boşatıp evlerinin yolunu tuttu.

Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bugün itibariyle ara tatile girdi. Millî Eğitim Bakanlığı’nın 20212022 takvimine göre, bu yılki ilk ara tatil 1519 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde öğrenciler 9 gün tatil yapacak. Bursa'da 20212022 eğitim öğretim yılı tüm kademelerde yüz yüze eğitim yapılan 1.920 okulda 582.976 öğrenci ve 37.637 öğretmen ara tatile girdi. Ara tatil en çok öğrencileri sevindirirken, veliler de korona döneminde eğitime 9 gün ara verilmesinden memnun.

Hoca İlyas Ortaokulu'nda öğrenciler son ders zilinin çalmasıyla sevinçle tatile çıktı. Öğrenci velisi Yasemin Çiçek, ‘’Kızımla birlikte tatilde eğlenerek ve gezerek hoş vakit geçireceğiz. Sinemaya gideceğiz, dinleneceğiz’’ dedi.

Başka bir öğrenci velisi Rüya Sani Gündiler ise, "Bu kısa dönemli tatilde ailece kısa süreli geziler yapabiliriz. Ya da evde bir takım hobi faaliyetleri olabilir. Sürekli çalıştığımız için hobilerimize zaman ayıramıyoruz. Çocuklarımla birlikte belki bu tip faaliyetler yapabiliriz. Sinemada ya da evde bol bol film izleyebiliriz. Belki şehir içinde küçük geziler olabilir. Kısa tatili bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum’’ diye konuştu.

Bir diğer öğrenci velisi İsmail Hakkı Ermez, "Bu kısa tatil vesilesiyle, çocuklarımız biraz olsun rahatlayacaklar. Yorulan çocuklarımız en azından evlerinde rahat bir nefes almış olacaklar’’ dedi.

Öğrenci velisi Bülent Kalkan, "Öğrenciler çok çalıştılar ve bu kısa tatili hak ettiler. Ben bir veli olarak çocuğum ne derse o olacak diyorum. Pandemi şartlarında zor olsa da onunla birlikte gönlümüzce gezeceğiz’’ dedi.

"Yatıp zıbaracağız"

Öğrenciler ise, uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim yaptıklarını, pandemide ara tatilin kendilerine moral verdiğini ifade etti. Muzip bir öğrenci ise, kameraları görünce, "Biz gezip tozacağız. Ne ders çalışacağız, ne de başka bir şey yapacağız. Sadece yatıp zıbaracağız’’ dedi.

Bir öğrenci ise, "Ara tatilde öğretmenlerimiz bize çok ödev verdiler. Biz canımızın istediği gibi gezip, hoplayıp, sonra da yatmak istiyoruz. Ama çok fazla ödev verilmesi yüzünden ben evde ödev yapmayı düşünüyorum. Her zamankinden daha fazla kitap okuyacağım" diye konuştu.

Fikret Adıyaman isimli öğrenci de, "Tatilde Cumalıkızık köyüne gideceğim. Ailemle birlikte canımın istediği gibi gezip eğleneceğim’’ dedi.

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