Alemdar’a yeni yürüyüş ve spor alanı Başkan Dündar: “12 yılda 360 park inşa ettik”

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki her karış alanı değerlendirerek, vatandaşlar için yeni yaşama alanları oluşturuyor. Alemdar Mahallesi’nde bin 750 metrekarelik alanda 300 metre uzunluğunda yeni yürüyüş yolu oluşturmak için çalışmalara başlandı.

‘Daha modern ve yaşanabilir Osmangazi’ hedefiyle merkezden kırsala 136 mahallenin tamamına hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, özelikle vatandaşların nefes alacağı sosyal donatı alanlarına büyük önem veriyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ile birlikte, vatandaşlardan en çok yürüyüş yolu ve spor yapabilecekleri alan talebi geldiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu talepleri değerlendirerek her mahalleye yürüyüş yolu ve spor yapılabilecek alan kazandırmak için yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Osmangazi’de toplam 671 adet park ve yeşil alan bulunduğunu, göreve geldikleri 2009 yılından 2021 yılına kadar ilçeye 360 adet park, 628 bin 569 metrekare yeşil alan kazandırdıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Sadece 2021 yılında kazandırdığımız park ve yeşil alan 17 bin 500 metrekare. Parklarımızın 99’unda 25 bin 155 metre uzunluğunda yürüyüş yolu ve spor aletleri bulunuyor. Mahallelerimizdeki her metrekare boş alanı değerlendiriyoruz. Boş alan bulunmayan mahallelerimizde ise, kamulaştırma yoluyla elde ettiğimiz alanlara, vatandaşlarımızın birlikte vakit geçirebilecekleri park ve yürüyüş yolları kazandırıyoruz. Şimdi bunlara bir yenisini daha ekliyoruz. Alemdar Mahallesi 2. Dilek Sokak ve çevresinde ring dönülebilecek 300 metrelik yürüyüş yolu çalışmalarına başladık. Bu sayede vatandaşlarımız, birlikte vakit geçirdikleri dinlenme parklarında aynı zamanda spor yapma imkânına da kavuşmuş oluyor. Mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

