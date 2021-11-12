Kestel Ayak Tenisi Basın Turnuvası’nda kuralar çekildi

Kestel Belediyesi, TSYD Bursa Şubesi ve Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilciliği işbirliği ile organize edilen Kestel Ayak Tenisi Basın Turnuvası’nda gruplar belli oldu.

Kestel Belediyesi, TSYD Bursa Şubesi ve Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilciliği işbirliği ile organize edilen Kestel Ayak Tenisi Basın Turnuvası, pazar günü saat 10.30’da gerçekleşecek. Grup usulü yapılacak olan turnuvada ise bugün kuralar çekildi. Kurayı, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi çekti. 3 as 1 yedek olmak üzere 4 kişiden oluşacak takımları, sürpriz hediyeler bekliyor. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, tüm takımlara başarılar diledi.

Çekilen kura sonuçlarına göre grup dağılımları ise şöyle:



A Grubu

1Bursa’ya Dair Herşey

2BDH.com

3TGRT Haber

4Anadolu Ajansı



B Grubu

1Bursa Hayat

2EnBursa.com

3Bursa Haberdar Gazetesi

4Bursadabügun



C Grubu

1Line TV

2İHA

3Anadolu Ajansı2



D Grubu

1İGF

2Kestel Online

3Bursa Hakimiyet

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