Kestel Ayak Tenisi Basın Turnuvası’nda kuralar çekildi

Kestel Belediyesi, TSYD Bursa Şubesi ve Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilciliği işbirliği ile organize edilen Kestel Ayak Tenisi Basın Turnuvası’nda gruplar belli oldu.
Kestel Belediyesi, TSYD Bursa Şubesi ve Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilciliği işbirliği ile organize edilen Kestel Ayak Tenisi Basın Turnuvası, pazar günü saat 10.30’da gerçekleşecek. Grup usulü yapılacak olan turnuvada ise bugün kuralar çekildi. Kurayı, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi çekti. 3 as 1 yedek olmak üzere 4 kişiden oluşacak takımları, sürpriz hediyeler bekliyor. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, tüm takımlara başarılar diledi.
Çekilen kura sonuçlarına göre grup dağılımları ise şöyle:
A Grubu
1Bursa’ya Dair Herşey
2BDH.com
3TGRT Haber
4Anadolu Ajansı
B Grubu
1Bursa Hayat
2EnBursa.com
3Bursa Haberdar Gazetesi
4Bursadabügun
C Grubu
1Line TV
2İHA
3Anadolu Ajansı2
D Grubu
1İGF
2Kestel Online
3Bursa Hakimiyet
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.