Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli adliyede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli adliyede

DHA

Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli adliyede


Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da boşandıktan sonra yeniden birlikte yaşamaya başladığı Nurdan Budak´ı (26) öldürüp ormana gömen Kemal Bulut (31) ve kayınpederi V.B. ile suçu bildirmediği öne sürülen sevgilisi S.T. (27) ve taksici arkadaşı K.A. (34) adliyeye sevk edildi. Bulut emniyetteki ifadesinde "Aldım babasına götürüp, `Al kızını yoksa elimde kalacak´ dedim. O da bana `Git ne yaparsan yap. Akşam evinize gelirim orada konuşuruz´ dedi. O gün götürdüm, kafasına sıktım, ormanlık alana gömdüm" dediği belirtildi. V.B. ise Bulut'un, kızını öldüreceğinden haberi olmadığını öne sürdü.
Bursa´da, 6 yıl önce evlenen Kemal Bulut ile Nurdan Budak, aldatma iddiasıyla 2019 yılında boşandı. 3 ve 5 yaşlarında iki çocukları bulunan çift, bir yıl ayrı kaldıktan sonra geçen yıl ailelerin de araya girmesiyle barışıp tekrar birlikte yaşamaya başladı. Eski eşinin kendisini aldattığını öne süren Kemal Bulut, 2 Kasım günü Budak´ı alıp kayınpederi V.B.´nin iş yerine götürdü. Bulut, "Al kızını yoksa elimde kalacak" dedi. V.B. ise damadını, "Götür ne yaparsan yap. Sonra konuşuruz" diyerek kızıyla birlikte gönderdi.
Kemal Bulut, Nurdan Budak´ı Nilüfer ilçesi Hasanağa mevkisine götürerek burada tabancayla başına ateş edip öldürdü. Budak´ın cesedini ormana gömen Bulut, ardından sevgilisi S.T. ve çocukluk arkadaşı olan taksici K.A. (34) ile buluştu. S.T. ve K.A., Bulut´u Balıkesir´in Gönen ilçesine bırakıp Bursa´ya geri döndü. Gönen´de kaplıcaya giden Kemal Bulut, suç aleti silahı da buraya sakladı.
SEVGİLİSİNE KAÇTIĞINI İDDİA ETTİ
Gece kaplıcada kalan Bulut, bir gün sonra Bursa´ya döndü. Bu sırada Nurdan Budak´ın ailesi, kızlarına ulaşamadığı için polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Budak´ın en son Kemal Bulut ile iletişime geçtiğini belirledi. Emniyete götürülen Bulut ifadesinde, Nuran Budak´ın kendisini aldattığını, bu yüzden aralarının kötü olduğunu, sevgilisine kaçmış olabileceğini söyledi.
ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ
Kemal Bulut´un ifadesi üzerine ekipler, Nurdan Budak ile görüştüğü öne sürülen 2 kişinin ifadelerine başvurdu. Ekipler, Bulut ve diğer 2 kişiyi çapraz sorguya aldı. Polis, Bulut çelişkili ifadeler verince konuyu Cinayet Büro Amirliği´ne devretti. Kemal Bulut, Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan sorguda Nurdan Budak´ı öldürdüğünü itiraf etti.
Polisle birlikte Budak´ı gömdüğü yere giden Bulut, cesedin yerini gösterdi. Ekipler cesedi gömüldüğü yerden çıkardıktan sonra Kemal Bulut ile kız arkadaşı S.T., taksici K.A. ve kayınpederi V.B.´yi gözaltına alarak emniyete götürdü.
`ÖLDÜRÜP ORMANA GÖMDÜM´
Şüphelilerden Kemal Bulut´un ifadesinde, "2015 yılında severek evlendik. 2 çocuğumuz oldu fakat Nurdan beni aldatmaya başladı. Kaç kere aldım karşıma konuştum. Baktım düzelmiyor boşandım. Sonra aileler girdi araya `Çocuklarınız var´ dediler, barıştık. Nikah kıymadan bir arada yaşamaya başladık. Nurdan beni aldatmaya devam etti. En son aldım babasına götürüp, `Al kızını yoksa elimde kalacak´ dedim. O da bana `Git ne yaparsan yap. Akşam evinize gelirim orada konuşuruz´ dedi. O gün götürdüm, kafasına sıktım, ormanlık alana gömdüm" dediği belirtildi.
BABASI: ÖLDÜRECEĞİNDEN HABERİM YOKTU
Budak´ın babası V.B. ise, "Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Sürekli kavga ederlerdi. O gün de bana getirdi. Onlara şimdi gidin sonra konuşuruz dedim. Öldüreceğinden haberim yoktu" dediği ifade edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2021-11-12 15:47:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Uludağ Kısa Film Yarışması’nda gala heyecanı yaşanıyor
YEREL HABERLER ‘Uludağ Kısa Film Yarışması’nda gala heyecanı ...
Bursa'da çevre yolundaki kazada can pazarı: 10 yaralı Bir otomobille minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı, yangın çıkan otomobil vatandaşlarca söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da çevre yolundaki kazada can pazarı: 10 ...
Yıldırım Belediyesi bir telefon kadar yakın
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi bir telefon kadar yakın
Şoför, engelli çocuk ile annesini halk otobüsüne almadı
YEREL HABERLER Şoför, engelli çocuk ile annesini halk otobüsüne ...
Bursa-Ağrı arası yatırım kardeşliği
YEREL HABERLER Bursa-Ağrı arası yatırım kardeşliği
Kestel Ayak Tenisi Basın Turnuvası’nda kuralar çekildi
YEREL HABERLER Kestel Ayak Tenisi Basın Turnuvası’nda kuralar ...
Alemdar’a yeni yürüyüş ve spor alanı Başkan Dündar: “12 yılda 360 park inşa ettik”
YEREL HABERLER Alemdar’a yeni yürüyüş ve spor alanı Başkan Dündar: ...
Milyonlarca öğrencinin ara tatil sevinci Pandemide yüz yüze eğitimden yorulan öğrencilerin kimisi gezip tozmak, kimisi yatmak, kimisi kitap okumak istediğini söyledi Veliler: "Çocuklar çok çalışıp tatili hak ettiler. Onlarla birlikte eğlenip dinleneceğiz"
YEREL HABERLER Milyonlarca öğrencinin ara tatil sevinci Pandemide ...
Bursa'da çevre yolundaki kazada can pazarı: 10 yaralı Bir otomobille minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı, yangın çıkan otomobil vatandaşlarca söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da çevre yolundaki kazada can pazarı: 10 ...
Bursalı şehit 28. yılında unutulmadı.
YEREL HABERLER Bursalı şehit 28. yılında unutulmadı.
Boşandığı karısını öldürdükten sonra hamama giden zanlı adliyeye sevk edildi Katil eski koca ve diğer 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Boşandığı karısını öldürdükten sonra hamama giden ...
Markette bıçaklı şahıs paniği Ekmek bıçağıyla marketi soylamaya kalkan şüpheli içeride kilitli kalınca polis tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Markette bıçaklı şahıs paniği Ekmek bıçağıyla marketi ...
Servis aracı inşaat temeline uçtu
YEREL HABERLER Servis aracı inşaat temeline uçtu
BUSKİ’de belge yönetimi ve arşiv eğitimi
YEREL HABERLER BUSKİ’de belge yönetimi ve arşiv eğitimi
Engelsiz ulaşıma engel olan şoför disipline sevk edildi
YEREL HABERLER Engelsiz ulaşıma engel olan şoför disipline sevk ...
İmzalar kadın girişimcilere destek için atıldı
YEREL HABERLER İmzalar kadın girişimcilere destek için atıldı
Efe, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Efe, yaşama tutunamadı
16 yaşındaki genç, 68 günlük ölüm kalım savaşını kaybetti
YEREL HABERLER 16 yaşındaki genç, 68 günlük ölüm kalım savaşını ...
Markette bıçaklı soygun girişimi kamerada
YEREL HABERLER Markette bıçaklı soygun girişimi kamerada
Bursa’da engelli oğlu ile otobüse alınmayan anne konuştu Engelli annesi Muslu: “Açıklama yapmama rağmen şoför bebek arabasını kapatmamı istedi”
YEREL HABERLER Bursa’da engelli oğlu ile otobüse alınmayan anne ...
Bulgaristan tarihinde ilk kez bir parti lideri Türk Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'de 126 sandıkta 60 binin üzerinde soydaş Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak Kayıt yaptırmayanlar seçim günü sandıkta dilekçe doldurup oy kullanabilecek Türkiye'de 30 ilde en fazla sandık sayısına sahip Bursa'da 30 bine yakın soydaşın oy kullanması bekleniyor
YEREL HABERLER Bulgaristan tarihinde ilk kez bir parti lideri Türk ...
Başkan Dündar’dan Tuğgeneral Yalçınkaya’ya ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Dündar’dan Tuğgeneral Yalçınkaya’ya ziyaret
Bursaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları tamamlandı
Özel alan sahibi çocukların hayal dünyası genişliyor
YEREL HABERLER Özel alan sahibi çocukların hayal dünyası genişliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.