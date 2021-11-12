Şoför, engelli çocuk ile annesini halk otobüsüne almadı (2)



SÜRÜCÜDEN ŞİKAYETÇİ OLMAYACAK

Bursa'da, 7 yaşındaki engelli oğluyla birlikte binmek istediği özel halk otobüsüne alınmayan Burçin Asa Muslu, DHA muhabirine yaşadıklarını anlatı. Özel halk otobüsü şoföründen şikayetçi olmayacağını söyleyen anne Muslu, "Olay karşısında çok üzgünüm ancak şoförden şikayetçi olmayı düşünmüyorum. Onun da çocukları vardır. Ailesinin mağdur olmasını istemiyorum. O bizi otobüse almadı ancak arkasından gelen başka otobüsün sürücüsü, gideceğimiz güzergaha bıraktı. Tek isteğim, benim gibi özel çocukları olan ailelerin bu sıkıntıları bir daha yaşamaması" dedi.Esra TÜRKER/ BURSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2021-11-12 16:03:05



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