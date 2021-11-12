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Otoyolda minibüsle karşı şeride geçerken kazaya yol açtı: 6 yaralı

DHA

Otoyolda minibüsle karşı şeride geçerken kazaya yol açtı: 6 yaralı


Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da otoyolda, daha önce yol bakımı nedeniyle bariyerin kaldırıldığı noktadan sürücüsünün karşı şeride geçmek için dönüş yapmak istediği minibüse otomobil çarptı. Minibüsün yan yattığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi İzmir-İstanbul-Ankara karayolu Demirtaş viyadüğünde meydana geldi. Ankara yönünde, yol bakımı nedeniyle daha önce bariyerin kaldırıldığı noktadan karşı şeride geçmek için dönüş yapmak isteyen Vehbi Özyürek yönetimindeki 17 ABN 007 plakalı minibüse, Nazlı Şentürk yönetimindeki 16 KNC 61 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazada sürücüler ile minibüsteki yolcular F.E., Ü.T., B.İ. ve A.Ö. yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2021-11-12 17:08:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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