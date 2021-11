Bursalı Okul 12 Ulusal kalite etiketi ve 2 Avrupa kalite etiketi aldı

Bursa Yıldırım Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu, E twinning projeleri kapsamında 12 Ulusal kalite etiketi ve 2 Avrupa kalite etiketi aldı. LGS’ deki başarılarıyla adından söz ettiren okul, yürütülen uluslararası projelerle Avrupa Basınında da dikkatini çekmeyi başardı.



Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından desteklenen Erasmus KA229 Projesi ''One Mission One Vision One Focus ‘un üçüncü hareketliliğine ev sahipliği yaptı.

Dil eğitimine ağırlık veren ve yabancı dil ağırlıklı proje okulu olan okulun, 2019 yılından beri yürüttüğü One Mission One Vision (Bir misyon, bir vizyon, bir odak) adlı Erasmus KA229 Stratejik Okul Ortaklığı Projesinin 3.toplantısı Bursa’da gerçekleşti. Toplantının açılışı için okulumuzu ziyaret eden Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, “Bu tür toplantıların ülkeler arası dostluk köprüleri kurmakta çok önemli rol oynadığını söyleyerek, İtalya, Romanya, Slovakya, Kuzey Makedonya ve Polonya’dan gelen misafirlere hoş geldiniz” dedi.



Özel Eğitim Ve kaynaştırma öğrencilerimizin okul ortamlarından daha iyi faydalanmasını amaçlayan projenin koordinatörü olan Okul İngilizce öğretmeni Adile Kaplan, eşliğinde gerçekleşen atölye çalışmasında Otizm konusu ele alındı ve farklı ülkelerde ki okullarda otizmli öğrencilerle ilgili yapılan çalışmalar, sınıf içi etkinlikler, ders planları paylaşıldı. Kültürel faaliyetler kapsamında misafirlerimize İstanbul, Bursa gezileri düzenleyerek, ülkemizi, şehrimizi, kültürümüzü en güzel şekilde tanıtılırken, Bursa’ya hayranlıklarını dile getiren misafirlere, okul müdürü İbrahim Çetinkaya tarafından düzenlenen Veda yemeğinde plaket ve sertifikaları verildi.

