Yangından kurtarılan hayvanlar hayata tutundu

Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)ANTALYA'daki orman yangınlarında yaralanan hayvanların Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Emekli Hayvanlar Çiftliği'ndeki tedavileri tamamlandı. Yangından hamile olarak kurtarılan ve Bursa'daki çiftlikte doğum yapan 'Barış' isimli koyunun yavrusuna 'Sergen' ismi verildi.

Akdeniz ve Ege'de peş peşe çıkan yangınlarda Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllülerince yaralı kurtarılıp sahra çadırındaki 21 günlük ilk tedavi sürecinin ardından Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen koyun, keçi ve eşekler sağlıklarına kavuştu. Tedavisi tamamlanan hayvanlar klinikten çıkartılarak, diğer hayvanların yanına alındı. Yangından hamile olarak kurtarılan ve Bursa'daki çiftlikte doğum yapan 'Barış' isimli koyunun yavrusuna ise 'Sergen' ismi verildi.

'HAYATA TUTUNMAYI BAŞARDILAR'

HAYTAP Bursa Sorumlusu Emre Demir, "Geçtiğimiz yaz yaşadığımız yangın felaketinde kurduğumuz sahra çadırında ilk tedavileri yapılan, sonrasında da Bursa'ya getirilen hayvanlarımızın tedavisi bitti. Artık tamamı buradalar. Tedavi sonrasında buraya kısa sürede adapte olduklarını düşünüyoruz. Tabi ki görüntü olarak kayıpları mevcut olsa da yine de heyecanlarını kaybetmediler. Hepsi bizim için çok özel olsa da onların çok daha farklı yeri var. Gerçekten çok büyük zorluklarla mücadele ettiler. Her şeye rağmen hayata tutunmayı başarabildiler" dedi.

'YAVRU HIZLA BÜYÜYOR'

Yeni doğan kuzuya isim verdiklerini belirten Demir, "Geldiğinde hamile olan bir koyunumuz vardı. Geçtiğimiz aylarda doğum yaptı. Yavru hızla büyüyor. Hızına yetişemiyoruz. Onun ismini de `Sergen´ koyduk. Biz genelde kendi içimizdeki arkadaşların isimlerini koyuyoruz. Onlara hediye olsun gibi düşünüyoruz. Sergen şu an hızla büyüyor. Yakında annesinin boyunu geçecek" diye konuştu.

'HEP BİR ARADA MUTLU YAŞIYOR'

Çiftlikten bahseden Demir, "Emekli Hayvanlar Çiftliği´nde gördüğünüz gibi birbirinden farklı onlarca tür var ama hepsi bir arada mutlu bir şekilde yaşayabiliyorlar. Ne kadar farklı türlere de sahip olabilsek aynı duyguları hissediyoruz. Biz bunu HAYTAP olarak her zaman savunuyoruz. Sesimiz, dilimiz, rengimiz, ırkımız farklı olsa da duygularımız aynı. Burada ineği sevdiğinizde de keçiyi sevdiğinizde de tepki verebiliyorlar. Korku içinde gelen bir eşeği zamanla alışmış bir şekilde görebiliyoruz. Gerçekten iyi bir şekilde hissedebiliyorlar" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2021-11-13 10:32:46



