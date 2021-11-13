Gemlik'te dairede yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinde, 3 katlı binanın 2´nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eşref Dinçer Mahallesi İbadet Sokak´ta 3 katlı bir binanın 2´nci katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Binada oturanlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, daireyi saran alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında dairede kimsenin olmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlerin sardığı ev ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2021-11-13 10:37:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.