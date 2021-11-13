Geleceğin mimarları Nilüfer’de bilgilendi

Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencileri, Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret ederek meslek alanlarındaki uygulamalar hakkında bilgi edindi. Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, genç mimar adaylarına eğitim ve iş yaşamlarında başarılar diledi.

Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencileri, Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret ederek, kamu sektöründeki mimarlık ve kent planlama uygulamaları hakkında bilgi aldılar. 50’yi aşkın öğrenci Barış Meclisi Salonu’nda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve ilgili personelle biraraya geldi.

Öğrencileri ağırlamaktan dolayı memnuniyetini ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Bende sizler gibi mimarlık mesleğinden geliyorum. Siz genç meslektaşlarımı burada görmek beni mutlu etti. Uzun yıllar serbest mimar olarak çalıştım. Mimarlık kent yaşamı ve geleceği için çok önemli bir meslek. Nilüfer’de önemli mimarlık çalışmalarına imza atıldı. Uygulama örnekleri ve süreçleri uzman arkadaşlarımızdan öğrenebilirsiniz. Sizlere eğitim ve meslek yaşamınızda başarılar diliyorum” dedi.

Toplantıda daha sonra öğrencilere Nilüfer Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Sinan Sarıbal başta olmak üzere uzman personel Nilüfer’in nazım imar planları, kent kimliği, bölgesel eylem çalışmaları, harita uygulamaları, yapı ruhsatı ve süreçleri hakkında detaylı bilgi verdiler. Merak ettikleri konular hakkında sorularla yanıt arayan öğrenciler, Nilüfer Belediyesi’ne misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

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