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Sağlıkçılar "Hareket berekettir" sloganıyla yürüdü Doktorlar diyabete dikkat çekmek için yürüdü Hayat Hastanesi Başhekimi Fatih Özkul: “Adı şeker, sonu acı olan hastalık"

İHA

Sağlıkçılar "Hareket berekettir" sloganıyla yürüdü Doktorlar diyabete dikkat çekmek için yürüdü Hayat Hastanesi Başhekimi Fatih Özkul: “Adı şeker, sonu acı olan hastalık"

Hayat Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için sağlık çalışanlarının ve halkın katılımıyla büyük bir yürüyüş düzenledi.
Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu üyeleri, doktorlar ve çok sayıda vatandaş, diyabet hastalığına dikkat çekmek için ellerinde balonlar ve pankartlarla marşlar söyleyerek yürüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’nın marşları eşliğinde gerçekleşen ve Cumhuriyet Caddesi’nden başlayıp, Zafer Plaza Meydanı’na kadar devam eden yürüyüşe; Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, Yönetim Kurulu Üyeleri, doktorlar, hemşireler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Dünya Diyabet Günü’nün önemi hakkında konuşan Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul diyabet hastalığı için, "Adı şeker ama kendi acı bir hastalık" ifadesini kullanarak şöyle konuştu: “Hayat Hastanesi olarak ikincisini gerçekleştirdiğimiz, pandemi nedeniyle iki senedir ara verdiğimiz etkinliğimizi tekrar yapmaktan mutluyuz. Bu projemizin amacı, artık çağımızın hastalığı olan obeziteyi ve diyabeti engellemek; hareketin azaldığı, beslenme düzeninin bozulduğu ve yiyeceklerin bozulduğu bu çağda, harekete geçelim, sağlıklı beslenelim ve bunu hayat tarzı haline getirelim anlayışını yaygınlaştırmaktır. Bu farkındalığı bütün nesillere aktarmak açısından yaptığımız bu etkinliği önemsiyoruz.”
“Farkındalık oluşturduk”
Diyabetin çok önemli bir hastalık olduğunu belirten Özkul, “Adı şeker ama kendi çok acı bir hastalık. Tüm vücut sistemini etkiliyor. Kalp, damar, böbrek ve vücuttaki bütün sistemi etkileyen kötü bir hastalık. Onun için bu dönemde erken tanının tedavisi, medikal ve cerrahi olarak mümkün olan bir hastalık haline gelen diyabette farkındalık oluşturalım. Yeşil elma bizim sembolümüz. Sağlıklı beslenelim, harekete geçelim diye hep beraber bütün hastane çalışanları ve sağlık personeli olarak, şehrin merkezinde bu etkinliği gerçekleştirdik. İnşallah insanların aklında, bu hastalıkla ilgili bir farkındalık oluşturmuşuzdur’’ dedi.
Vatandaşın da coşkuyla katıldığı yürüyüş sonunda vatandaşlara elma dağıtıldı.

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