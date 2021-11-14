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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sigara ve kafeinli içecekler raynaud fenomonini tetikliyor

İHA

Sigara ve kafeinli içecekler raynaud fenomonini tetikliyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, sigara ve kafeinli içeceklerin raynaud fenomonini tetiklediğini söyledi.
Raynaud fenomeninin soğuk ve duygusal stres sonrası el ve ayak parmaklarının atardamarların aralıklı kasılması ve buna bağlı parmaklarda soğukluk, solgunluk ve ağrı gelişmesi olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, "Altta bilinen herhangi bir hastalık yoksa primer raynaud fenomeni, bir hastalıkla ilişkili saptanmış ise sekonder raynaud fenomeni olarak adlandırılır. Özellikle genç bayanlarda daha sık görülen ve genellikle yıllar içerisinde gerileyen bir belirtidir. Genellikle ellerde soğukla oluşan renk değişiklikleri meydana gelir. Başlangıçta azalan kan akımına bağlı olarak parmaklarda beyaz renk görülmektedir. Sonra oksijensiz kanın göllenmesiyle cilt mavimsi bir renk alır. Sonunda damar kasılması geçtikten sonra oksijenli kan arttığı için kırmızı bir görünüm oluşur. Renk değişikliklerine ağrı, uyuşma, karıncalanma eşlik edebilir. Ellerin yanında nadir olarak dil, burun, kulak gibi bölgeler de etkilenebilen yerlerdir. Raynaud belirtileri görüldüğünde bunun altında yatan bir hastalık olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır" dedi.
Raynaud fenomeninden şüphelenildiği taktirde ayrıntılı bilgi alınmalı ve diğer tıbbi problemler yönünden araştırılması gerektiğini belirten Nizamoğlu, "Hasta soğuğa maruz kaldığında karakteristik renk değişikliği gösterildiği taktirde tanısı kolaydır. Tedavi kararı ve seçimi altta yatan sistemik hastalık olup olmadığı, bulguların ciddiyeti ve atak sıklıklarıyla belirlenir. Tedavinin hedefi, atakların sayısı ve şiddetini azaltmak ve el ile ayak parmaklarının kaybı ve doku hasarını önlemektir. Öncelikle soğuktan kaçınılması, eldiven ve çorap kullanılması, sigaranın bırakılması, kafeinli içeceklerden uzak durulması, düzenli egzersiz yapılması, duygusal stresin azaltılması için psikolojik destek verilmesi tedavi yaklaşımını oluşturmaktadır. Dirençli semptomları olan hastalarda bazı ilaçlar kullanılabilir. Semptomları şiddetli olan, parmaklarda ülserler gelişen hastalarda, sempatik tonusun kaldırılması amacıyla cerrahi müdahale uygulanabilmektedir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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