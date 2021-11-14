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BARSİAD Büşkanı Demirören: "Maliyet artışı, sanayi üretimini sekteye uğrattı"

İHA

BARSİAD Büşkanı Demirören: "Maliyet artışı, sanayi üretimini sekteye uğrattı"

Sanayi üretim endeksinin beklentilerin altında kalmasını değerlendiren BARSİAD Başkanı Arif Demirören, “Üretim maliyetlerindeki tırmanış, piyasalara sanayi üretim endeksinin beklenen oranda artış göstermemesi olarak yansıdı” dedi.
Aylık yüzde 1,5 daralırken, yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 8,9 oranında artan sanayi üretim endeksini değerlendiren Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş Adamları Derneği (BARSİAD) Başkanı Arif Demirören, söz konusu daralmanın; üretim maliyetlerinin her geçen gün artması, enerji fiyatlarındaki tırmanış, hammadde bulmakta yaşanan zorluklar ve yüksek döviz kuru gibi etkenler sebebiyle gerçekleştiğini söyledi.
Sanayi üretim endeksinin giderek artan ivmesini Eylül ayında kaybetmesinin önemli bir durum olduğunu kaydeden Demirören, “Ekonomik kalkınmamız için belirlenen yol; üretim, yatırım ve ihracattan geçiyor. Yıllık bazda sanayi üretim endeksi yüzde 10 tahmin ediliyordu ancak yüzde 9’a yakın bir artış gerçekleşti. Eylül ayındaki yüzde 1,5 daralma, giderek yükselen sanayi üretim endeksi ivmesini sekteye uğratmış oldu. Pandemi döneminde, tüm dünyada üretim süreçlerinde aksamalar yaşanırken, ülke olarak pozitif ayrışarak tüm verilerde olumlu sonuçlar aldık. Böyle zorlu dönemlerde bile özverili çalışmalarıyla üretime ara vermeyen sanayicilerimizin sesine kulak verilmeli, daralmanın altında yatan etkenler iyi okunmalı” dedi.
Ekonomik darboğazdan çıkmak ve belirlenen kalkınma hedeflerine ulaşmak için üretimden başka çıkış yolu olmadığının da altını çizen Demirören, “Sürdürülebilir kalkınma yolunda üretimden vazgeçmemiz söz konusu olamaz. Bu yolda ilerlemek istiyorsak var olan üretim hacmimizi ve potansiyelimizi artırmak için ne yapılması gerekiyor bunu düşünmeliyiz. İş dünyası olarak; üretim maliyetlerindeki en önemli gider kalemlerinden olan enerji maliyetlerinin sürekli artmasının, hammaddeyi ithal edenler için döviz kurlarındaki oynaklığın ve yüksek enflasyonun piyasalarda olumsuz bir iklim oluşturduğunu, her fırsatta dile getiriyoruz. Ekonomimizin bel kemiği üretime verilen desteklerin artarak sürmesini, piyasalarda güvensizlik oluşturan faktörlerin ivedilikle ortadan kalkmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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