Mustafakemalpaşa’da çifte açılış

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Yamanlı ve Doğancı Mahallelerine kazandıran hizmet binaları törenle hizmete açıldı. Kırsal mahallelerde yaşam kalitesini yükseltecek yatırımların hızla devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birileri sadece laf üretirken, kendilerinin ısrarla hizmet üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bursa’da kırsaldan kent merkezine olan göçün önüne geçmek için tarımsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilere her türlü desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kırsal bölgelerde yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. Tüm dünyada yatırımların neredeyse durma noktasına geldiği pandemi sürecine rağmen özellikle altyapı ve ulaşım yatırımlarından asla taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan kırsal mahallelere de sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mustafakemalpaşa İlçesi’ne bağlı Yamanlı Mahallesi için projelendirilen 840 metrekare alanda 323 metrekare inşaat alanına sahip içinde, düğün salonu, mutfak, depo ve tuvaletlerin bulunduğu hizmet binası inşaatı tamamlandı. Yine Mustafakemalpaşa İlçesi’nin Doğancı Mahallesi’ne de toplam 860 metrekare alan üzerine içinde, düğün salonu kahvehane, işyeri, ofis, sağlık odası, depo ve tuvaletlerin yanı sıra 181 metrekare alanlı terası bulunan 2 katlı hizmet binası kazandırıldı. Her iki mahallede de önemli bir sosyal ihtiyacı karşılayacak olan hizmet binaları Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katıldığı törenlerle hizmete açıldı.

Bizim derdimiz hizmet

Yamanlı ve Doğancı Mahallesi Hizmet Binalarının açılış törenlerinde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, taş üstüne bir taş daha koymak, var olan bir sorunu daha ortadan kaldırmak için mücadele etmekten başka hiçbir hesaplarının olmadığının altını çizdi. Büyükşehir’de göreve geldiği günden bu yana Mustafakemalpaşa ilçesini önemli hizmetlerle buluşturduklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Bugüne kadar 31,5 kilometre sıcak asfalt, 215 kilometre sathi kaplama, 198 kilometre içme suyu hattı, 85,5 kilometre kanalizasyon hattı, 8 kilometre yağmur suyu hattı imalatı yaptık. Paket içme suyu arıtma tesisleri, atık su arıtma tesisi, atık su terfi merkezlerini ilçeye kazandırdık. Çiftçilerimize yönelik fide, fidan ve teknik desteklerimiz devam ediyor. Yapımını tamamladığımız Yamanlı ve Doğancı Hizmet binalarımızı açıyoruz. Sincansarnıç ve Kosova hizmet binaları da tamamlanma aşamasına geldi. Onları da yakında hizmete açacağız. Bakmayın siz birilerinin konuştuğuna. Birileri konuşacak, iftiralar atacak. Ancak biz ısrarla hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hizmet binalarımız mahallelerimize, ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Birlik beraberlik vurgusu

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de katıldığı her iki törende de birlik beraberlik mesajları verdi. Birlik ve beraberlikle ilgili bir sorun olmadığı takdirde her türlü sorunun üstesinden gelinebileceğini dile getiren Esgin, “Biz siyasetten sadece halka hizmet etmeyi anlıyoruz. Mustafakemalpaşa’ya kazandırılan hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Mustafakemalpaşa’da Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda 1600 kilometre yol ağı var ve ulaşım konusunda ciddi yatırımlar yapılıyor. Eksiklerimiz tabii ki var ancak bunları da kısa sürede tamamlayacağız. Yalıntaş Kavşağı yapılıyor. Gençlik, Spor ve Yaşam Merkezi projesinde çalışmalar hızlandı. Birlik ve beraberlik içinde tüm sorunların üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Konuşanlar değil koşturanlarız

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar da son iki yılda Mustafakemalpaşa’ya 500 milyon liralık yatırım geldiğini belirterek, “Konuşanların değil, koşturanların partisinde olmaktan gurur duyuyorum. Allah taş üstüne taş koyanlardan razı olsun. Tüm kırsal mahallelerimizde yaşam kalitesini yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Pandemiye rağmen 500 milyonluk yatırım geldi. Pandemi olmasaydı gerisini siz düşünün. Ben de ilçemize yaptığı yatırımlar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yamanlı Mahallesi Muhtarı İsmet Kutlu ile Doğancı Mahallesi Muhtarı Ayhan Şen de mahallelerine kazandırılan hizmet binaları için Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Doğancı Mahallesi Hizmet Binası açılışı, mahalleri gençlerin katılımıyla adeta görsel bir şölene dönüştü. Gençler Başkan Aktaş’ı mahalle girişinde meşaleli gösteri ile karşılarken, hizmet binasının açılış kurdelesinin kesiminin ardından ise havai fişek gösterisi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.