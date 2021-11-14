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Bulgaristan seçimlerine Bursa’dan yoğun katılım Bursa’da yaşayan soydaşlar, sandık başına gitti

İHA

Bulgaristan seçimlerine Bursa’dan yoğun katılım Bursa’da yaşayan soydaşlar, sandık başına gitti

Bulgaristan'da bugün eş zamanlı yapılan cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri için halk sandık başına gitti. Türkiye'de birçok şehirde olduğu gibi Bursa’da da sandıklar kurulurken, oy kullanmak isteyen soydaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Bulgaristan ve dışında yaşayan 6,6 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bu yıl parlamento seçimleri için 3. kez sandık başına gitti. Türkiye’de 13 bine yakın, yurt dışında ise 68 ülkede 750 seçim yeri kuruldu. Seçim yasasında yapılan son değişikliklere göre ayrıca bu seçimde 300'den fazla kayıtlı seçmenin olması durumunda makine ile dijital oy kullanılıyor. Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) Bulgaristan’da ve yurt dışında toplam 9 bin 309 makinenin kurulduğunu açıkladı. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenleri için 58 merkezde 126 sandık kuruldu. Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi, Genel Başkan Mustafa Karadayı'yı cumhurbaşkanlığına aday göstermesi sebebiyle katılımın Türkiye’den daha yoğun olması bekleniyor. Sandıklar tüm Türkiye’de 20.00 itibariyle kapanacak.
Bursa’da bulunan Bulgaristan Konsolosluğu’nda oy kullanmak isteyen vatandaşlar da uzun kuyruklar oluşturdu. Bursa’da yaşayan 30 bin soydaş için farklı okullara ve alanlara 30 sandık kuruldu. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) Genel Başkanı Veli Öztürk, “Beklediğimiz gibi yoğun geçiyor. Daha önceden nisan ayındaki 35 sandıkla sınırlandırılmış olmasının caydırıcılığı kalkmış görünüyor. Ayrıca temmuz ayında da pandemi biraz daha etkinli ve insanların tatilleri söz konusuydu. Daha katılım azdı diyebilirim. Bu seferki katılım patlamasının sebepleri var, birincisi sandık sayısının kaldırılması, ikincisi Türk Cumhurbaşkanı adayının söz konusu olması ilgiyi arttırdı. Bizim arzu ettiğimiz şekilde bütün sandıklarda yoğunluk şu an mevcut” dedi.
“Bütün şubelerimiz ve yöre dernekleri ile komisyon kurduk. Gece gündüz insanları sandığa teşvik ettik. Hayırsever iş adamlarının da katkıları var. Bunlara bilhassa teşekkür etmek isterim” diyen Öztürk, “Bursa’dan Bulgaristan’a 4 bin kişinin üzerinde seçmen gitti. Onlar orada oylarını kullanacaklar. Onların orada oy kullanmaları milletvekili seçimleri için biraz daha isabetli oluyor. Buradan gidenler bütün ülkeye dağılıyor. Orada kullananlar iller itibariyle biraz daha bizler için önemli. Bütün okullarda durum aynı hiçbir sıkıntımız yok. Biz daha önce Bursa Büyükşehir Belediyemizle görüştük, minibüsler ve otobüsleri yoğun bölgelere yönlendirdiler” diye konuştu.
Atılan bir oyun neden bu kadar önemli olduğunu da anlata Öztürk, “Bizim için bir oy neden çok önemli, bu yoğunluk Sofya’ya yansıdığı zaman bizim insanlarımızın Sofya’daki gücü artmış olacak. Dolayısıyla geçmişten olan haklarımızı almamıza büyük fayda sağlayacak. Bizlere özel Avrupa ülkeleri dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına lehte ayrıcalık kararları alabiliyorlardı. Şimdi bu önlenmiş olacak. Orada temsiliyet gücümüz artınca bizim insanımız da o haklarını talep edebilecekler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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