ULUTEK, Teknıpark Liginde 14'üncülüğe yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ULUTEK, Teknıpark Liginde 14'üncülüğe yükseldi

İHA

ULUTEK, Teknıpark Liginde 14'üncülüğe yükseldi

Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 yılı Performans Endeksi zirvesinde ULUTEK, teknoparklar arasında 26’dan 14’üncü sıraya yükseldi.
8. ARGE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşti. Bursa Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi’nde teknoloji tabanlı büyüme yolunda önemli katkılar sunan ULUTEK Teknopark, 63 teknoloji geliştirme bölgesi arasında 14’üncü sıraya yükseldi.
ULUTEK Teknopark’ın sıralamadaki yükselişini değerlendiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve ULUTEK Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Aklın ve bilginin hâkim olduğu bu yeni dönemde, üretim tesislerinden organize sanayi bölgelerine kadar her alanda yer alan teknoloji ekosistemi, ekonomik yaşamın merkezine oturdu. Bu yeni ekosistemde birçok şehir, dijital uygulamalar ile akıllı şehir kimliği kazanmak için yoğun bir gayret gösteriyor. Teknolojinin baş döndürücü hızla değiştiği ve geliştiği günümüzde Bursa’da ‘Gelecek İçin İnovasyon’ mottosuyla faaliyetlerini sürdüren ULUTEK’te yürütülen ARGE, inovasyon ve tasarım odaklı projelerimiz ile kentimize ve ülkemize katma değer sağlamayı amaçlıyoruz. Ülkemizin milli teknoloji atılımı doğrultusunda üniversitesanayi iş birliğimizden doğan ULUTEK, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2018 Performans Endeksi sonuçlarında 54 teknopark arasından 26’ncı sırada yer alırken, 2020 yılında gerçekleşen sıralama sonucunda 63 teknopark arasından 14’üncü sıraya yükselme başarısını yakaladı. Bursa’da dönüşüm hamlesinin startını verdiğimiz 2013 yılından bu yana doluluk oranını Bursa Uludağ Üniversitesi ile birlikte yüzde 100’e taşıdığımız ULUTEK Teknopark’ımız bu başarısına ivme kazandırarak, uluslararası bir marka düzeyine gelecek” diye konuştu.
ULUTEK Teknopark’ın başarı ivmesinin gurur verici olduğunu belirten Bursa Uludağ Üniversitesi RektörüULUTEK Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da “Üniversitemizin Bursa gibi bir sanayi şehrinde kurulu olmasının ürünü olarak teknolojiye ev sahipliği yapan ULUTEK’in böylesine büyük başarılara imza atması gurur verici. Üniversitemiz içerisinde yer alan ULUTEK’in, dijital dönüşüme paralel bir biçimde bu yenilikçi teknolojileri kullanabilen bir altyapıya sahip olması, öğrencilerimiz için de yol gösterici nitelikte. Tersine beyin göçünün sağlanması için girişimcilik ekosisteminin ve teknoloji üretiminin güçlendirilmesi gerekmektedir. Üniversitemizdeki hocalarımızın birikimi ve Bursa’daki sanayi bölgelerimizin gelişimi sayesinde öğrencilerimizin nitelikli iş gücünü karşılayacağı ve istihdama kazandırılacağı inancındayım. ULUTEK, yenilik ve teknoloji ekosistemimize her geçen gün daha fazla katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.
ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz de “Teknopark yöneticileri ve 160’ı aşkın firmamızın katkılarıyla gerçekleşen bu yükselişte, sürdürülebilir bir başarı elde etmek istiyoruz. Kentimiz ve ülkemizin geleceğini teknoloji üreticisi olarak tasarlamak için daha faydalı çalışmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Yenilikçilik odaklı emin adımlar atarak bu geleceğe yaklaşmayı ve yüksek kalite hedefiyle katma değerli üretim sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite öğrencileri İnegöl’ü tanıyor
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri İnegöl’ü tanıyor
Bulgaristan seçimlerine Bursa’dan yoğun katılım Bursa’da yaşayan soydaşlar, sandık başına gitti
YEREL HABERLER Bulgaristan seçimlerine Bursa’dan yoğun ...
Projelerde kabul almanın sırları Bursa Uludağ TTO'da anlatıldı
YEREL HABERLER Projelerde kabul almanın sırları Bursa Uludağ TTO'da ...
Nilüfer Kütüphane Günleri başladı
YEREL HABERLER Nilüfer Kütüphane Günleri başladı
Bursa'da, Bulgaristan seçimi için sandıklarda uzun kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Bursa'da, Bulgaristan seçimi için sandıklarda uzun ...
Mustafakemalpaşa’da çifte açılış
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da çifte açılış
BARSİAD Büşkanı Demirören: "Maliyet artışı, sanayi üretimini sekteye uğrattı"
YEREL HABERLER BARSİAD Büşkanı Demirören: "Maliyet artışı, sanayi ...
Yıldırım’da sinema rüzgarı
YEREL HABERLER Yıldırım’da sinema rüzgarı
Bursaspor’u zorlu fikstür bekliyor
YEREL HABERLER Bursaspor’u zorlu fikstür bekliyor
Sigara ve kafeinli içecekler raynaud fenomonini tetikliyor
YEREL HABERLER Sigara ve kafeinli içecekler raynaud fenomonini ...
Cumhurbaşkanı'nın ismini koyduğu 'Boran', Mehmetçik için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'nın ismini koyduğu 'Boran', Mehmetçik ...
TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun oluyor
YEREL HABERLER TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun ...
Engelleri değil yetenekleri göz kamaştırıyor Yıldırım Belediyesi’nin ‘Özel Çocuklara Özel Spor’ projesi dezavantajlı çocuklara umut oluyor 2 yıl önce konuşmakta zorluk çeken Muhammed Ali, şimdi aynı anda hem org çalıp hem masa tenisi oynayabiliyor 10 yaşındaki Melih, paten kullanırken basketbol oynayabiliyor
YEREL HABERLER Engelleri değil yetenekleri göz kamaştırıyor Yıldırım ...
İkinci el bisikletleri otomobil fiyatına satıyorlar İnternet sitesinde 120 bin liraya ikinci el bisiklet satılıyor Otomobiller bisikletle takas ediliyor
YEREL HABERLER İkinci el bisikletleri otomobil fiyatına ...
Başkan Dündar, soydaşlara oy kullanma çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Başkan Dündar, soydaşlara oy kullanma çağrısında ...
Off-Road yarışlarına Bursa Ağır Vasıta’dan sponsorluk desteği
YEREL HABERLER Off-Road yarışlarına Bursa Ağır Vasıta’dan sponsorluk ...
Batuhan Kör’ün dedesi vefat etti
YEREL HABERLER Batuhan Kör’ün dedesi vefat etti
Sağlıkçılar "Hareket berekettir" sloganıyla yürüdü Doktorlar diyabete dikkat çekmek için yürüdü Hayat Hastanesi Başhekimi Fatih Özkul: “Adı şeker, sonu acı olan hastalık"
YEREL HABERLER Sağlıkçılar "Hareket berekettir" sloganıyla ...
İlçe müftüleri Mudanya’da buluştu
YEREL HABERLER İlçe müftüleri Mudanya’da buluştu
"Evleneceğim, ev almak için kuyumcuyu soydum" Bursa'da 100 bin lira değerinde altın çalan soyguncular adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER "Evleneceğim, ev almak için kuyumcuyu ...
Ovaakça’da sokaklar asfaltla buluştu Osmangazi’de asfaltsız yol kalmıyor
YEREL HABERLER Ovaakça’da sokaklar asfaltla buluştu Osmangazi’de ...
Bursa'daki kuyumcu soygununda 4 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Bursa'daki kuyumcu soygununda 4 şüpheli adliyede
14 yaşındaki Yağmur'a kamyonetin çarpması kamerada
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Yağmur'a kamyonetin çarpması kamerada
Kamyonet genç kıza böyle çarptı Kazayı geç fark eden sürücü geri döndü Kaza kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Kamyonet genç kıza böyle çarptı Kazayı geç fark eden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.