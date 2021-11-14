Bursa Valiliği yeni korona virüs kararlarını duyurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Valiliği yeni korona virüs kararlarını duyurdu

İHA

Bursa Valiliği yeni korona virüs kararlarını duyurdu

Bursa Valiliği, uygulanması gereken yeni korona virüs tedbirlerini açıkladı.
Bursa Valiliği yaptığı yazılı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
"Salgının seyrinde dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ve Sağlık Bakanlığının 11.11.2021 tarih ve 1561 sayılı yazısı ile getirilen teklifler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nın 02.09.2021 tarih 13940 sayılı Genelgesi ve 03.09.2021 tarih 55 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile belirlenen ülkeye giriş tedbirleri yürürlükten kaldırılmış ve uygulanması gereken yeni tedbirler İçişleri Bakanlığı’nın 13.11.2021 tarih 18513 sayılı Genelgesi doğrultusunda, 15 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenmiştir."
Düzenlenen kurallar şu şekilde sıralandı:
"1. Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı gerekmektedir. Yine Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan
1.1 Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenler (tam aşılı) ülkemize girişte karantina uygulamasından muaf tutulacaklardır.
1.2 Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenler ise; ikametgâhlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınacak. Karantina sürecinin 10. gününde PCR testine tabi tutulacak, 10. gün yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak. 10. günde PCR testi yaptırmayanlar 14 gün süreyle karantinada tutulacak, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan güncel pandemi rehberleri doğrultusunda hareket edilecektir.
1.3 Belirtilen ülkelerden ebeveynleri ile birlikte yolculuk yapmak kaydıyla ülkemize giriş yapacak 12 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük olup tam aşılı olduğunu belgeleyemeyen gençler ise 72 saat öncesinde alacakları negatif PCR test sonucu ile uçuşa kabul edileceklerdir. Bu kişiler için ikametlerinde tekrar PCR testi uygulanacak olup, PCR test sonucu negatif çıkanlar karantina uygulamasından muaf tutulacaktır. Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümleri saklıdır.
2. Afganistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkede bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkeye girişlerine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’nın 02.09.2021 tarih 13940 sayılı Genelgesi ve 03.09.2021 tarih 55 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile getirilen hükümlerin uygulanmasına aynen devam edilecektir.
3. İran ve Mısır’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı veya Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini gösterir aşı kartı talep edilecektir.
4. İlk üç maddede sayılanlar dışında diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.
5.12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.
6. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçakgemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARSCoV2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.
7. Yukarıdaki maddeler çerçevesinde ülkemize girişlerde talep edilecek aşı sertifikası, PCR/Antijen test sonucu gibi belgelerin havayolu ve deniz yolu ile gelen yolcular ile kara/demir yolundan toplu taşıma araçlarıyla gelen yolcular için yolculuk öncesinde çıkış ülkesinde, taşıyıcı şirket tarafından kontrol edilecek, belgesi olmayanların sefere kabul edilmemesi sağlanacak, belgesi olmayanların sefere kabul edilmesinden ötürü ortaya çıkan sorumluluk taşıyıcı şirket tarafından karşılanacaktır.
8. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişiler, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD 19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile izolasyona alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda izolasyon koşulları sonlandırılacaktır. Bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin izolasyon koşulları 14. günün sonunda PCR testi yapılmaksızın sonlandırılacaktır.
9. Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak vatandaşlarımızdan
9.1 Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine izin verilecektir.
9.2 Yukarıdaki madde belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacaktır.
9.3 Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlarımız, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında karantinaya alınacak ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar izolasyon sürdürülecektir.
Yukarıda belirtilen tedbire ilişkin Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, Kararın İl Genelinde uygulanmasına ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kendilerini ilgilendiren bir değişiklik olmaması halinde tekrar karar alınmamasına karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegölspor-Sivas Belediyespor: 0-1
YEREL HABERLER İnegölspor-Sivas Belediyespor: 0-1
Osmangazi Belediyesi’nden trafiği rahatlatacak yatırım Bursa trafiğini rahatlatacak alternatif güzergahta çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesi’nden trafiği rahatlatacak ...
Bursa'da çocuklar gülmeye doyamadı
YEREL HABERLER Bursa'da çocuklar gülmeye doyamadı
Gönül köprüsü Ağrı’ya uzandı
YEREL HABERLER Gönül köprüsü Ağrı’ya uzandı
Bursa'da yaşayan hayırsever işadamı kendi yaptırdığı okulda oyunu kullandı
YEREL HABERLER Bursa'da yaşayan hayırsever işadamı kendi yaptırdığı ...
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz: "Diyabet hastalığı yönetiminde eğitimin rolü önemli"
YEREL HABERLER Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz: "Diyabet ...
Süt Kardeşler oyunu İnegöllüleri kahkahaya boğdu
YEREL HABERLER Süt Kardeşler oyunu İnegöllüleri kahkahaya boğdu
Üniversite öğrencileri İnegöl’ü tanıyor
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri İnegöl’ü tanıyor
ULUTEK, Teknıpark Liginde 14'üncülüğe yükseldi
YEREL HABERLER ULUTEK, Teknıpark Liginde 14'üncülüğe yükseldi
Bulgaristan seçimlerine Bursa’dan yoğun katılım Bursa’da yaşayan soydaşlar, sandık başına gitti
YEREL HABERLER Bulgaristan seçimlerine Bursa’dan yoğun ...
Projelerde kabul almanın sırları Bursa Uludağ TTO'da anlatıldı
YEREL HABERLER Projelerde kabul almanın sırları Bursa Uludağ TTO'da ...
Nilüfer Kütüphane Günleri başladı
YEREL HABERLER Nilüfer Kütüphane Günleri başladı
Bursa'da, Bulgaristan seçimi için sandıklarda uzun kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Bursa'da, Bulgaristan seçimi için sandıklarda uzun ...
Mustafakemalpaşa’da çifte açılış
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da çifte açılış
BARSİAD Büşkanı Demirören: "Maliyet artışı, sanayi üretimini sekteye uğrattı"
YEREL HABERLER BARSİAD Büşkanı Demirören: "Maliyet artışı, sanayi ...
Yıldırım’da sinema rüzgarı
YEREL HABERLER Yıldırım’da sinema rüzgarı
Bursaspor’u zorlu fikstür bekliyor
YEREL HABERLER Bursaspor’u zorlu fikstür bekliyor
Sigara ve kafeinli içecekler raynaud fenomonini tetikliyor
YEREL HABERLER Sigara ve kafeinli içecekler raynaud fenomonini ...
Cumhurbaşkanı'nın ismini koyduğu 'Boran', Mehmetçik için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'nın ismini koyduğu 'Boran', Mehmetçik ...
TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun oluyor
YEREL HABERLER TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun ...
Engelleri değil yetenekleri göz kamaştırıyor Yıldırım Belediyesi’nin ‘Özel Çocuklara Özel Spor’ projesi dezavantajlı çocuklara umut oluyor 2 yıl önce konuşmakta zorluk çeken Muhammed Ali, şimdi aynı anda hem org çalıp hem masa tenisi oynayabiliyor 10 yaşındaki Melih, paten kullanırken basketbol oynayabiliyor
YEREL HABERLER Engelleri değil yetenekleri göz kamaştırıyor Yıldırım ...
İkinci el bisikletleri otomobil fiyatına satıyorlar İnternet sitesinde 120 bin liraya ikinci el bisiklet satılıyor Otomobiller bisikletle takas ediliyor
YEREL HABERLER İkinci el bisikletleri otomobil fiyatına ...
Başkan Dündar, soydaşlara oy kullanma çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Başkan Dündar, soydaşlara oy kullanma çağrısında ...
Off-Road yarışlarına Bursa Ağır Vasıta’dan sponsorluk desteği
YEREL HABERLER Off-Road yarışlarına Bursa Ağır Vasıta’dan sponsorluk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.