Bursaspor'dan Batuhan Kör'e başsağlığı mesajı

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Bursasporlu futbolcu Batuhan Kör’ün dedesi Nurali Kör'ün vefat etmesi sebebiyle yeşilbeyazlı kulüp, başsağlığı mesajı yayınladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Batuhan Kör’ün dedesi Nurali Kör için bugün ikindi namazından sonra 75. Yıl Mahallesi Yazıcı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Başkanımız Hayrettin Gülgüler, İkinci Başkanımız Emin Adanur, Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Ermiş ve futbolcularımızkatıldı. Nurali Kör, bugün kılınanikindi namazının ardındanErdoğan Köy Mezarlığı’na defnedildi.”

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