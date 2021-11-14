Gemlik’te işçileri taşıyan panelvan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan panelvan minibüsünün kaza yapması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.



Kaza, Gemlik ilçesi Özdilek AVM Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AS 3350 plakalı panelvan minibüs

şoförünün kontrolünden çıkması sonucu refüjdeki direğe çarptı. Direğe çarparak duran minibüste bulunan işçilerden 13’ü yaralanırken, çoğunluğu ayakta tedavi edildi. Araçta sıkışan ve henüz ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartılırken, yaralılar ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.

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