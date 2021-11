Gemlik´te tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı (2)- Yeniden

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı



Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinde meyve bahçesinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, Yalova-Bursa yolu üzerinde, Gemlik Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Yenişehir´den Bursa´ya giden ve içerisinde 16 tarım işçisinin bulunduğu Feyzi Tabak (44) yönetimindeki 06 AS 3350 plakalı minibüs, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüjdeki elektrik direğine çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında Afganistan ve Suriye uyruklu vatandaşların da bulunduğu 12 işçi ile şoför yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçta sıkışan minibüs sürücüsü Feyzi Tabak ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Göğüs bölgesinde kırıklar olduğu öğrenilen Tabak Bursa Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa Kazım BULUT

2021-11-14 20:16:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.