Bursa'da 15 metreden yuvarlanarak uçuruma düştü, ekipler seferber oldu Bursa'da evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adam 15 metreden yuvarlanarak uçuruma düştü, telefonla arayarak ailesinden yardım istedi

Bursa'da evinden ayrılan 65 yaşındaki adam 15 metrelik uçurumda yaralı halde bulundu. Gece yarısı tüm ekipler seferber olurken, kızı ve polisler tarafından ağır yaralı halde bulunan adam hastaneye kaldırıldı.

Alzheimer hastalığı bulunduğu öğrenilen yaşlı adam evden ayrıldı. Aile uzun bir süre haber alamayınca evinin yakınında aramaya başladı. Binali Kurç, 15 metre yükseklikten yuvarlanarak uçuruma düşünce ailesini arayarak yardım istedi. Ailesi ve ekipler bir saatlik arama sonucu evinin 2 kilometre yakınında yaralı şekilde düştüğü uçurumda buldu. Yaralı adam düştüğü yerden çıkartılarak tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi İbrahim Yazıcı Stadyumu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Binali Kurç (65) akşam saatlerinde evden ayrıldı. Ailesi, eve geç saatlere kadar dönmeyen Kurç'u evinin çevresinde aramaya başladı. Boş araziye giren Binali Kurç (65) gece karanlığında önünü göremeyerek 15 metre yükselikten yuvarlanarak uçuruma yuvarlandı. Yaralanan Burç yanında bulunan telefonu ile kızını arayarak yardım istedi. Kızı durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kurç'un tarif ettiği yere gelen aile ve ekipler yaklaşık bir saatlik bir arama sonucunda düştüğü noktada şahsı yaralı şekilde buldu. Ekipler tarafından kurtarılan Binali Kurç (65) uçurumdan güçlükle çıkarıldı. Yaralanan Kurç olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla tahkikat başlatıldı.

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