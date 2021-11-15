Bulgaristan seçimlerinde ilginç anlar Hayırsever iş insanı 86 yaşındaki Şahin Yılmaz, kendi adına yaptırdığı okulda oy kullandı

Bulgaristan'daki Cumhurbaşkanlığı ve Parlemento seçimleri için Türkiye'de de sandıklar kurulurken, Bursa'da ilginç anlar yaşandı. 86 yaşındaki hayırsever iş insanı Şahin Yılmaz, kendi adına yaptırdığı okulunda oy kullandı.
Bursa'da 30 sandıkta çifte vatandaşlar Bulgaristan'ın geleceği için oy kullandı. Seçimlere Bursa'da yaşayan göçmenler büyük ilgi gösterirken, ilginç anlar da yaşandı.
Bulgaristan göçmeni iş insanı Şahin Yılmaz, Milli Eğitime bağışladığı Yunuseli'ndeki kendi adına inşa ettirdiği okulda oy kullandı. 86 yaşında olmasına rağmen demokrasiye destek sağlayan Yılmaz, hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.