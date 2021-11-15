Evlilik teklifini vinçlerle açtığı 10 metrelik pankartla yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da Oğuzhan Korkmaz (29), 4 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Ceylan Çelikel'e (24) dev pankartla evlenme teklif etti. Korkmaz'ın, 10 metre uzunluğundaki 'Benimle evlenir misin?' yazılı pankartı vinçlerle açtırdığı teklife dair görüntüler, sosyal medyada ilgi topladı.

İnegöl ilçesinde mobilya firması çalışanı Oğuzhan Korkmaz, kız arkadaşı Ceylan Çelikel'e arkadaşlarının da desteğiyle sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Korkmaz ve Çelikel, yemeğe gittikleri restoranın 2'nci katında pencere kenarındaki masaya oturdu. Çiftin yemeklerinin sonuna doğru, aniden restoran önünde havai fişekler atıldı. Camdan dışarı bakan Çelikel, pencereye yükselen vinç üzerindeki 'Benimle evlenir misin?' yazılı pankartı görünce şoke oldu. Korkmaz, sevgilisinin önünde diz çöküp evlenme teklif etti. Çelikel ise 'sonsuza kadar evet' dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-11-15 11:17:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.