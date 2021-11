BursaFotoFest 11'inci kez kapılarını açıyor Fotoğraf tutkunları bu festivalde buluşacak

Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest) 1928 Kasım tarihleri arasında ‘Göz göze’ temasıyla 11’inci kez kapılarını açıyor. Festival cumartesi günü 17.00'de Cumhuriyet Caddesi'nde yapılacak yürüyüşle başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi Bursa Fotoğraf Sanatı (BUFSAD) işbirliği ile organize edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteklediği BursaFotoFest, konuk ülke olarak Azerbaycan’ı ağırlayacak. Festivalin küratörlüğünü her yıl olduğu gibi bu yıl da Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Kamil Fırat üstlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde her yıl düzenlenen festivalin teması ‘Göz göze’ olarak belirlendi. Festivale Amerika, Azerbaycan, İngilitere, İran, Meksika, Kosova, Hollanda, Hindistan, Rusya, Bangladeş, Şili ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu 12 ülkeden 262 fotoğraf sanatçısı, 200 sergide yer alan 3 binden fazla fotoğraf katılıyor. Azerbaycan’dan National Geographic fotoğrafçısı Rena Effendi, İngiltere’den Vanesa Winship, Meksika’dan Gale Phenia, Kosova’dan Jetmir Idrizi gibi önemli isimlerde festivalde yer alırken Türkiye’den İbrahim Zaman, Mustafa Seven, Kemal Cengizkan gibi usta isimler Bursa’da fotoğraf severlerle buluşacak. Türkiye’den Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon ve Zonguldak fotoğrafçılarının sergileri de yer alacak.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, “Yeni döneme BursaFotoFest ile başlıyoruz. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Uluslararası festival olması Bursa ve Kent Konseyi açısından önem arz ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konuda duyarlı olması bizi mutlu ediyor” dedi.

BUFSAD Başkanı Serpil Savaş da heyecanlı ve gururlu olduklarını ifade ederek, “Fotofest 11 yaşına geldi. Büyük destekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan’a teşekkür ediyoruz. Geçen sene pandemi koşullarında dijital ortamda Fotofesti gerçekleştirme imkanı sundukları için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Fotoğraf da gönülden gönüle köprü kurmak, tarihe tanıklık etmek demektir. Dünya fotoğrafçılarıyla dostluk kardeşlik imkanını bu festivalle sağlıyoruz. Bursa’yı dünyaya taşıyoruz” diye konuştu.

Festivale her yıl ilgi artıyor

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Kamil Fırat, “Her yıl inanılmaz sayı artışıyla gidiyoruz. Bu sene bine yakın fotoğrafçı başvuruda bulundu. Türkiye için büyük bir rakam. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nin Türkiye’de tek festival olmasıdır. 80 milyonluk ülkede tek bir uluslararası fotoğraf festivalinin olması, bütün dünyada biliniyor olması Bursa için gurur duyulacak bir etkinliktir. Bu yıl 262 fotoğrafçının 200 sergisi yer alacak. 25 gösteri, panel, konuşmalar gerçekleştirilecek. Bu yıl konuk ülke Azerbaycan olacak. Azerbayca’nın olması, Bursa için de anlamlı. Bundan sonrası dilerim bu devam ettirilir. Bursa doğu ile batıyı birleştiriyor. Bir taraftan Azerbaycan’ı konuk ülke yaparken Meksika, Amerika, İtalya, Şili’den dünyanın her yerinden fotoğrafçıları buraya getiriyoruz. Doğu batı buluşması ki, Bursa tam onun merkezi olma özelliğini taşıyor. Festival aslında daha da anlamlı olmaya başladı.” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bir şehir sadece ticari aktivitesi, ihracat rakamları, turizm değerleriyle meşhur olmaz. Bunlar önemli ama beraberinde marka organizasyonlarınızın, festivallerinizin, buluşmalarınızın, bütün dünya ile sizi entegre edecek organizasyonlarınızın olması lazım. Fotofest böyle bir organizasyon. Recep Altepe Başkan döneminde başladığı için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çıtayı daha yukarı nasıl çıkarabiliriz, bunu konuşuyoruz. Bursa farklı medeniyetlerin, kültürlerin harman olduğu yer. Kamil Hoca ‘doğu ile batının buluşması’ dedi. Bursa’da 80 vilayet var. Erzurum’a, Ağrı’ya gittik. Samsun’a, Trabzon’a da gitseniz karşılığı var. Bursa farklı kültürlerin harman olduğu yer. Kafkaslar, Balkanlar ve Ortadoğu ile Afrika’yla da entegre olmuş. Bursa’yı geniş platformda hayal etmek lazım. Buna göre organizasyonlar tertiplemek lazım” şeklinde konuştu.

Türk dünyası kültür başkenti Bursa

Önümüzdeki yıl Türk dünyasının kültür başkentinin Bursa’nın olacağını anlatan Aktaş, “Türk Dünyası burada harman olacak. Önemli organizasyonlar yapılacak. Dede Korkut Film Festivali’nin ödül töreni ve finalin de Kültür Bakanımız Mehmet Ersoy Bey ‘Bursa’da görüşmek üzere2 dedi. Coşkulu alkışla önümüzdeki yıl Bursa’da olmak istediğini herkes ifade etti. Bursa bunları hak eden bir şehir” dedi.

1928 Kasım tarihleri arasında BursaFotoFest’in 11’incisinin düzenleneceğini altını çizen Aktaş, “Birçok program ötelenirken biz öyle yapmadık. Geçen yıl dijital ortamda yaptık. Eğitimde de festivalde de olmuyor. Yüzvyüze ve bizatihi insanların göz göze gelerek yapması değerli ve kıymetli oluyor. FotoFestin teması da ‘göz göze’ oldu. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluşacak. Bakışların birbiriyle gelmesine deyim olarak ‘göz göze’ gelmek deniyor. Her tanışma dünyayı daha da güzelleştirir ön yargı duvarlarının yıkılmasına neden olur. 12 ülkeden 262 fotoğraf sanatçısı. 200 sergide 3 binden fazla fotoğraf sergilenecek. Türkiye’den de 2526 şehirden katılımcılar var. Azerbaycan’dan, İngiltere’den, Meksika’dan, Kosova’dan önemli isimler de festivalde yer alacak. Azerbaycan konuk ülkemiz olacak. Karabağ’ın Ermeni işgalinden kurtulması önemli. Karabağ’ın kurtuluşunun 1.yılını kutladık. ‘İki devlet tek millet’ diye özelimiz olmuş Azerbaycan olması bizim için anlamlı. Azerbaycan Türkçesi’nde gözle alakalı 200 kelime var. Ortak kültürümüz var. Bunun bir göstergesi olarak anlamlı ve kıymetli” ifadelerini kullandı.

Gösteriler, sanatçı konuşmaları, belgesel film gösterimi, sergilerin yer alacağı festivalin cumartesi günü 17.00 yapılacak yürüyüşle başlayacağını belirten Aktaş, “BursaFotoFest Bursa’nın ortak değeridir. Kültür bakanlığımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Fotoğrafla ilgili Bursa’da ciddi altyapılar olduğunu görüyoruz. Yaşadığımız, hayat sürdüğümüz, ticaret yaptığımız, aile ilişkileri kurduğumuz şehri daha ileriyle taşımak daha da fazla yaşatabilmek adına fotoğrafçılık sanatının, hobinin, herkes için olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum” dedi

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, festivale Bursa’nın sahip çıktığını belirterek, festivalin uluslararası olmasının önemli olduğuna değindi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

