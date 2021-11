Bursa’dan 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

Bursa’nın 62 yıllık geçmişe sahip köklü firması Isıtan Makine 85 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. 14 farklı sektöre hizmet veren Isıtan, son teknoloji ile ürettiği makinelerle çalıştığı firmaların verimliliğini arttırırken, maliyeti düşüren çözümler sunuyor.

Bursa’da 1959 yılında küçük bir atölyede makine sektörüne giren Isıtan Makine yıllar içinde büyük bir gelişim gösterdi. Isıtan’ın kuruluşu ve ürettiği makineler hakkında bilgiler paylaşan firma yetkilisi, “1970 ile 1980 yılları arasında üretim ağına büyük tip piramit silindir makinelerinin yanında yeni model Kordon Makineleri, Daire Kesme Makasları ve Sıvama makineleri gibi ürünlerde ekleyen Istan, 1996 yılında ilk ihracatını gerçekleştirdi. Bugün 11 bin 500 metrekare alanda kurulu fabrikasında 120 çalışan ile ticaret hayatına devam eden Isıtan, makine sektörünün öncü firmalarından biri haline geldi. Ürettiği makinelerle her zaman geleceğe yönelik hamleler yapan Isıtan, müşterilerine sağladığı katma değer ile değişilmez bir marka olma başarısı gösterdi. Paydaş olduğu sektörlere, zaman içinde yenilerini ekleyen Isıtan Makine bugün halihazırda 14 sektöre makine üretiyor. Araç üstü ekipmanlar, uzay ve havacılık, silolar, inşaat, savunma sanayi, çelik konstrüksiyon, basınçlı kaplar, boru hatları, maden, tünel, yol inşatları, iş makinaları, tarım makinaları, enerji sektörü, şehirleşme ve ulaşım, tersane gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalara çözüm ortağı olan Isıtan, yeni yatırımlar için çalışmalarını sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.

“İlk ihracatımızı 1996 yılında gerçekleştirdik”

Isıtan’ın 1996 yılında ilk ihracatını gerçekleştirdiğini altını çizen firma yetkilisi, “Isıtan, üretim alanındaki başarısını pazarlama stratejisiyle destekledi ve 85 ülkeye ihracat yapıyor. İlk olarak 1996 yılında yaptığı ihracatın ardından bu alandaki başarısını her geçen gün arttıran Isıtan, Avrupa’nın önde gelen ülkelerine makine satıyor. ABD ve İsrail gibi refah seviyesinin güçlü olduğu ülkelere de dış satım gerçekleştiren Istan, ülke ekonomisine önemli girdi sağlıyor. Isıtan Makine, ürettiği makinelerle ithalatın önünü kesiyor. Yeni iş anlaşmalarıyla ihracat yaptığı ülkelerin sayısını arttırmaya çalışan Isıtan, koyduğu hedefler doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam ediyor.” dedi.

“Makineler 16 dile çevrilebiliyor”

Endüstri 4.0 ile birlikte Isıtan’ın makinelerindeki değişim ve dönüşümü anlatan firma yetkilisi şöyle devam etti “Ürettiğimiz makinelerde NC Otomasyon sistemi ile müşterilerimize zaman kazandırırken, maliyeti de düşüren çözümler sunuyoruz. NC otomasyon sistemi ile üretilen makineler 16 dile çevrilebiliyor. Yarım ve tam otomatik otomasyon seçenekleriyle makinelerin yüksek ve seri adetli üretim yapmasına olanak veriyor. Ürettiğimiz her makinenin en ince detayına kadar son teknolojiyi kullanıyoruz. Bu sayede destek verdiği firmalara iş kolaylığı sağlıyoruz. Isıtan Makine’nin özen gösterdiği en hassas noktalardan biri ise hammadde tedariği. Firmaların büyüme stratejileri içerisinde en kritik noktalardan biri olan hammadde tedariğinde ince eleyip sık dokuyoruz. Hammaddeleri yetkili ve sertifikalı tedarikçilerinden alarak kontrol sürecini ve zaman kaybını minimize ediyoruz.”

“Herkesi Bursa’ya fuara bekliyoruz”

BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarı’nda 2 numaralı salonda 214 stant numarasıyla yer alacaklarını da aktaran firma yetkilisi son olarak şunları söyledi, “Isıtan Makine, bugüne kadar katıldığı birçok ulusal ve uluslararası fuarlarda büyük ilgi gördü. Bursa’da 2427 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek BUMATEC Fuarı’nda da ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Bursa ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

