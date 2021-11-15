Minibüs, yoldan geçen 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da Hüseyin Y.'nin kontrolünden çıkan minibüs, yoldan geçen Nesibe Bingöl ile Serpil Taskesen'e çarptı. Hastaneye kaldırılan kadınlardan Bingöl, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, Taşkesen'in ise tedavisi devam ediyor.
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Y.'nin kullandığı minibüs, sürücüsünün rampada kontrolünü kaybetmesiyle yoldan geçen Serpil Taskesen ile Nesibe Bingöl'e çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bingöl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Taşkesen'in ise tedavisi sürüyor. İstinat duvarına çarparak duran minibüsün sürücü Hüseyin Y. gözaltına alındı. İncelemede Hüseyin Y.'nin aracı hızlı kullandığı tespit edildi. Kaza anı da çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, 2 kadının yola savrulduğu anlar yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Abdulselam UĞUR
2021-11-15 12:59:06
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.