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Herkes büyülenmek için Suuçtu'ya koştu Pandemiye rağmen Suuçtu'ya ziyaretçi akını sürüyor Her mevsim görsel şölen sunan Suuçtu doldu taştı

İHA

Herkes büyülenmek için Suuçtu'ya koştu Pandemiye rağmen Suuçtu'ya ziyaretçi akını sürüyor Her mevsim görsel şölen sunan Suuçtu doldu taştı

Türkiye’nin sayılı tabiî güzellikleri arasında yer alan Suuçtu şelalesi, her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor.
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 17 kilometre mesafede bulunan ve 38 metreden dökülen şelale, etrafını saran kayın ağaçları ile bütünleşince seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturuyor. Pandemi ve orman yangınlarının sebep olduğu tedbirlere rağmen yoğun ilgi gören Suuçtu Tabiat Parkı ve Şelalesi, sonbaharda kayın, meşe ve çam ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşüyle câzibesini koruyor.
Bursa’nın önemli turistik alanlarından biri olan şelalenin de içinde yer aldığı tabiat parkına günü birlik gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, yaz aylarında serinlerken, sonbaharda yeşil ve sarının tonlarıyla bezenip ayrı güzelliğiyle bürünen ağaçların büyüsüne kapılıyor.
Bisiklet ve yürüyüş yolları ile Suuçtu’nun göz kamaştıran güzelliğini keşfe çıkan yerli ziyaretçilerin yanı sıra şelale, turistlerin, doğaseverlerin ve üniversiteli öğrenci gruplarının uğrak yeri. Ziyaretçiler yol üzerinde bulunan Muradiyesarnıç Sosyal Merkezinde yemek ve dinlenme ihtiyaçlarını giderebiliyor.
Modern görünümü ile göz dolduran Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyal Tesisi özellikle çocuklarında keyifli zaman geçirebileceği şekilde tasarlandı. Belediyeye ait 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen sosyal tesiste kahvaltıızgara salonu, macera parkuru, okçuluk alanı, çocuk trafik eğitim parkuru, açık hava sineması ve çocuk kütüphanesi bulunuyor.

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