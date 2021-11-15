Başkan kendi konutunu yıkacak, yerinde Süleyman Çelebi külliyesi yükselecek Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başkanlık konutunu yıkarak kendi şahsi evine taşınacak Yıkılan konutun yerine, Mevlid-i Şerif yazarı Süleyman Çelebi için külliye inşa edilecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 60 yıldır kullanılan ‘Başkanlık Konutu’ ile etrafının yıkılarak, Süleyman Çelebi türbesinin de içinde bulunduğu bölgeye yeni bir külliye yapılacağını açıkladı. Türkiye'de asırlardır her evde ve cemiyette sevilerek okunan Mevlidi Şerifin yazarı Süleyman Çelebi'nin 600. vefat yılında külliye projesine başlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni mekânlar kazandırmak için kolları sıvadı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1960 yılından bugüne Bursa’da görev yapmış Büyükşehir Belediye Başkanları tarafından kullanılan ve şuanda da kendisinin ailesiyle yaşadığı ‘Başkanlık Konutu’nun yıkılarak bölgeye ‘Süleyman Çelebi Külliyesi’ yapılacağını söyledi.

Ulu Camii’nin ilk imamhatibi ve Mevlidi Şerif yazarı Süleyman Çelebi'nin adını gelecek nesillere taşımayı arzu ettiklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, 2022 yılının Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yıldönümü olduğunu ve Vesîletün Necat (Mevlidi Şerif) adlı eserinin yazılışının da 600. yıldönümü olacağını hatırlattı.

Geçtiğimiz günlerde 2022 yılının vefatının 600. yılı vesileyle Süleyman Çelebi yılı olarak UNESCO'nun programına alındığını açıklayan Başkan Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıkça Süleyman Çelebi’nin Bursa bağlantısına vurgu yaptığını, 2022 yılının Süleyman Çelebi yılı ilân edilebileceğini ifade etti.

Süleyman Çelebi türbesinin de olduğu 10 dönümlük alanda yapılacak olan külliye ile Bursa’ya yeni bir kültür ve sosyal alan kazandırılmış olacağını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, külliyenin yapımı için hazırlıkların başladığını dile getirdi. 67 ay zarfında başkanlık konutunu boşaltarak kendi yaptırdığı yeni evine yerleşeceğini de açıklayan Başkan Aktaş, Bursalıların da yeni bir kültür eserine kavuşacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.