Bursalılara fırtına ikazı

Bursa Valiliği, vatandaşları fırtınaya karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi’nde doğu ve kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli rüzgâr fırtına (5074 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgârın bu gece saat 22:00’den yarın 23:59’a kadar tesirli olması bekleniyor” denildi.

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