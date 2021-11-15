Nefes borusuna leblebi kaçması sonucu ölen kadın toprağa verildi

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA´nın İnegöl ilçesinde, nefes borusuna kaçan leblebi nedeniyle hayatını kaybeden Şenel Alptekin (56), toprağa verildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Gülçiçek Sokak´ta meydana geldi. Şenel Alptekin, evinin oturma odasında leblebi yediği sırada birden fenalaştı. Nefes borusuna leblebi kaçan Alptekin bir anda yere düşerek bayıldı. Şenel Alptekin´in nefes borusuna kaçan leblebiyi çıkaramayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Alptekin, İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Şenel Alptekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi hastane morguna kaldırılan kadın, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsinin ardından aileye teslim edilen cenaze, İnegöl'ün Erenler Camii'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-11-15 16:40:34



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