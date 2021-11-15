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Bursalı üreticiye 66 milyon lira hibe verilecek Bursa ekonomisine can suyu 5 proje için 66 milyon lira hibe verilecek

İHA

Bursalı üreticiye 66 milyon lira hibe verilecek Bursa ekonomisine can suyu 5 proje için 66 milyon lira hibe verilecek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa’da hibe almaya hak kazanan 5 üreticiye 66 milyon lira destek sağlayacak.
Bursa’da faaliyet gösteren meyve sebze işleme ve soğuk hava deposu ve süt ürünleri işlenmesi ve paketleme tesisleri yapacak üreticilere devletten büyük destek geldi.
TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç, “ 2021 yılı içerisinde çıktığımız IPARD II programı 10 Çağrı İlanı döneminde kurumumuza yapılan projelerin inceleme ve kabulleri devam ediyor. Toplam uygun harcama tutarları yaklaşık 66 milyon Türk Lirası olan 5 projemizin inceleme ve kontrollerini tamamlayarak, Ankara kurum merkezimize onaylanması için gönderdik. Kasım ayı sonuna kadar imzalanması için PDSK ( Proje denetleme ve seçim komisyonu ) tarafından açıklanacak bu projelerimiz ile birlikte diğer imzalanacak projelerimizin toplam hibe tutarı 40 milyon lira olup, bu tutarın 20 milyon lirası avans olarak yatırımcıların hesabına yatırılacaktır. 5 projede Bursa’ya sağlayacağımız bu destek birçok ilin toplam aldığı destekten daha fazladır. Yapılacak yatırımların Bursa’mıza üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Tunç, “ Merkeze gönderdiğimiz projelerimizin ikisi meyve sebze işleme ve soğuk hava deposu alt tedbirinde diğer üç projemiz süt ürünleri işlenmesi ve paketleme tesisleri alt tedbirinde yer almaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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