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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koçaslanlar Otomotiv yeni araçlarını tanıttı

İHA

Koçaslanlar Otomotiv yeni araçlarını tanıttı

Koçaslanlar Otomotiv Bursa’da yaptığı organizasyonda taşımacılık profesyonellerine yeni araçlarını tanıttı.
Bursa, Kocaeli, İstanbul Orhanlı ve İstanbul Hadımköy ’de plazaları bulunan 23 yıldır Renault Trucks yetkili bayisi Koçaslanlar Otomotiv, Türkiye lansmanı gerçekleştirilen araçlarını Bursa’da taşımacılık profesyonelleriyle buluşturdu.
Renault Trucks’ın yıllardır sürdürdüğü kesintisiz gelişim stratejisinin devamı olarak sunduğu yeni Evo serisi büyük ilgi gördü. Araçlar dış tasarımlarındaki değişimler ve kabin içi konforun arttırılmasının yanı sıra yakıt tasarrufu, dayanıklılık, maksimum çalışma süresi ve satış sonrası hizmetlerdeki yenilikleri bir arada sunmasıyla büyük dikkat çekti.
Etkinliklerde araçların büyük ilgi gördüğüne değinen Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan: “Çok kısa bir sürede herkesin tercihi olan yeni Evo serisi ile sektörün talep ve ihtiyaçlarını maksimum seviyede karşılıyoruz. Otomobil benzeri bir sürüş konforuna sahip olunması yönündeki talepler doğrultusunda tasarlanan yeni T.C.K modelleri ile firma sahiplerine araç hizmet süresi, karlılığı artırıcı toplam sahip olma maliyeti sürücülere ise konforlu ve güvenlikli sürüş keyfi sunulmaktadır” dedi.
Koçaslanlar Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü Mesut Süzer: “ Tanıtımı yapılan yeni Evo serisi araçların, yakıt ekonomisini, maksimum hizmet süresini ve konforu bir üst seviyeye taşıdığını dile getirdi. Süzer , “Aracımız led farlar, 3 kollu ayarlanabilir 60 derece eğim ayarı olan direksiyon kolonu, konforlu koltuklar, start stop düğmesi, navigasyon ve özel telefon tutucuları, ses izolasyonu, Euro 6 step E motor, uzaktan bağlantı sistemlerine sahip. Yeni Evo serisi firmalara avantaj sağlıyor“ diye konuştu.
Yeni Evo serisi ile satış sonrası hizmetlerde de birçok gelişimin de yaşanacağını belirten Renault Trucks Türkiye Bayi Ağı Geliştirme ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Özgür Fırat ise “2022 yılından itibaren sunmaya başlayacağımız uzaktan bağlantılı hizmetler ile araçlarımızın hizmet süresini arttıran müşteri çözümlerimizi geliştiriyoruz. Optifleet Filo Yönetim Sistemi, bağlantılı bakım planı, uzaktan bağlantılı servisler ve Excellence Predict gibi çözümler ile müşterilerin toplam sahip olma maliyetlerini minimize eden hizmetlerimizi sunmaya başlayacağız” dedi.

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