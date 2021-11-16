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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçiye damlalık sulama sistemi ve çilek fidesi desteği

İHA

Çiftçiye damlalık sulama sistemi ve çilek fidesi desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) tarafından Gemlik Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan ‘damla sulama projesi’ çerçevesinde 550 top sulama borusu, 35 bin adet çilek fidesi ve bir adet fındık ayıklama makinesi Gemlik ilçesinde çiftçilere dağıtıldı.
Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması ve nitelikli tarımın geliştirilmesi maksadıyla kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı başta olmak çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, üreticileri desteklemeye devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve HAGEL tarafından Gemlik Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğiyle zeytin üreticilerinin talepleri doğrultusunda 281 üreticiye toplam 1100 dekar alanda damlama sulama yapmak üzere 400 metre uzunluğunda 550 top sulama borusu törende çiftçilere verildi. Törende ayrıca 7 üreticinin faydalanacağı 35 bin adet çilek fidesi ve Fındıcak Mahallesi’nde kullanılmak üzere bir adet fındık ayıklama makinesi de üreticilere teslim edildi. Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü’nde düzenlenen törene, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, ziraat odası başkanları, belediye yöneticileri ve üreticiler katıldı.
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Gemlik’in başta zeytin olmak üzere diğer meyve ve sebze yetiştiriciliğine elverişli olduğunu söyledi. Dünya markası olan Gemlik zeytininin ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten Süleyman Çelik, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasının önemli olduğuna işaret etti. Ziraî üretimde tekniğine uygun yapılacak sulamayla toprak ve su kaynaklarının devamlı olmasının sağlanabileceğini anlatan Süleyman Çelik, “Büyükşehir Belediyesi, HAGEL ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan damla sulama projesi, çiftçilerin tarımsal sulama suyunu daha etkin kullanmalarını, sistemin daha geniş alanlara yayılmasını sağlayacaktır. Toplam 1100 dekar alanda damlama sulama yapmak üzere 281 çiftçimize destek, üretime katkı verildi. Muhtelif 7 üreticinin faydalanacağı 35 bin adet çilek fidesi, yine Fındıcak Mahallesi’nde kullanılmak üzere bir adet fındık ayıklama makinesi de temin edildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
İl Tarım Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, üretime ve tasarrufa destek veren Büyükşehir Belediyesi ve HAGEL’e teşekkür etti. Üretimin ve üretmenin zor bir süreç olduğunu anlatan Ceylan, küresel ısınma sebebiyle yaşanan iklim değişikliğinin çiftçilere sıkıntılı süreçler yaşattığını dile getirdi. Üreticiye verilen desteğin her anlamda önemli olduğunu anlatan Ceylan, damlama sulamanın günümüz için en verimli sistem olduğunu dile getirdi.
Konuşmaların ardından Kaymakam Göç, Başkanvekili Çelik ve yetkililer tarafından çiftçilere damlama sulama sistemi, fide ve fındık ayıklama makinesi teslim edildi.

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