Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını söndürüldü

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Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir elektronik kapı üreten fabrikada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Siyah dumanlar şehrin bir çok noktasından görülürken, zarar gören bölümler havadan görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kayar kapı sistemleri üreten fabrikada saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kilit mekanizmaları da üretilen tesiste, taşlama yapıldığı sırada kimyasal malzemelerin bulunduğu alana kıvılcımın sıçramasıyla yaşandı.

Kimyasal maddelerin tutuştuğu yangın kısa sürede büyüdü. Alevler ve siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yangın sonrası fabrikanın zarar gören bölümleri drone ile görüntülendi.

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