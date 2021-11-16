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Akıllı depoların lider markası ÜÇGE DRS, yeni nesil otomasyon yatırımları ile WIN Eurasia’da

İHA

Akıllı depoların lider markası ÜÇGE DRS, yeni nesil otomasyon yatırımları ile WIN Eurasia’da

ÜÇGE DRS Depo Raf Sistemleri, Hannover Fairs Turkey tarafından düzenlenen ve her yıl onlarca ülkeden endüstri profesyonelini bir araya geldiği, sektörün en önemli buluşmalarından biri olan WIN Eurasia’da, tam otomatik depo çözümleri ve yeni nesil teknoloji akıllı dikey istifleme sistemi olan ODİS ile yer aldı.
Üretim ve teknoloji gücü ile global bir marka olan ÜÇGE DRS, Avrasya’nın önde gelen sanayi fuarı WIN Eurasia’daki standında; 45 yıllık tecrübesi, yüksek teknolojisi ve sektöre büyük katkı sunan inovatif yaklaşımı ile “Endüstriyel Dönüşüm” sürecine yön veren bir firma olarak ziyaretçilerini ağırladı.
Başarılı geçen fuarda ulusal ve uluslararası firmalarla önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve gelecekte de büyük projelere imza atmaya devam edeceklerini vurgulayan ÜÇGE Genel Yönetmeni Esra Güven fuarı şöyle değerlendirdi:

ÜÇGE DRS’nin Otomasyon Yatırımları WIN Eurasia’ya Damgasını Vurdu
Depolama ve lojistik sektöründen pek çok profesyonel isim ile bir araya gelme fırsatı bulduğumuz WIN Eurasia’da, depolama sektörüne yön veren yüksek teknoloji gücümüzle, otomasyona yönelik geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve çözümlerimiz ile ön plana çıktık. Depolama sektöründe pazarın yatay istiflemeden dikey istiflemeye kayması ve artan maliyetlere karşın azalan metrekarelere sahip müşterilerimize çok daha verimli çözümler sunma hedefimiz, ODİS’in gelişim sürecine yansıdı. Bu çalışmalar ışığında, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına göre efektif bir çözüm olarak Otomatik Dikey İstifleme Sistemini ODİS markası ile hayata geçirdik. Fuarda ODİS’in çalışma sistemini, sağlayacağı avantajları, yazılım ve proje mühendislerimizden oluşan ARGE ekibimizin detaylı anlatımları ile yakından inceleme fırsatı bulan ziyaretçilerimizden, otomasyon odaklı bu sistem hakkında olumlu geri bildirimler aldık. Bunun yanında; karanlık depo, insansız robotik depo projeleri, görüntü işleme sistemleri, yarı otomatik Mobipal Sistemleri ve Autopal markalı mekik sistemi başlıklarındaki çözüm ve sistemlerimizi de ziyaretçiler ile paylaşma fırsatı bulduk. Depolama ve lojistik alanında anahtar teslim projeler üreten, yüzde yüz yerli sermayeli ve dünyanın sayılı firmalarından biri olarak bu gücümüzü, bu büyük buluşmada gördüğümüz ilgi ile bir kez daha hissettik ve gururlandık. Toplamda dört gün süren fuarın başından sonuna kadar yoğun görüşmeler gerçekleştirdik ve ÜÇGE DRS Ekibi olarak pek çok işbirliği fırsatları ile döndük.” dedi.
Hem fiziki ortamda hem de dijital ortamda katılımcılarla buluşma fırsatı ile oldukça başarılı bir fuar süreci geçirdiklerinin de belirten Güven “Verimli görüşmelere ev sahipliği yapma fırsatı bulduğumuz fuarda, yerli ve yabancı pek çok ziyaretçi ile görüşmeler yaptık. Yerli sermaye ile büyümüş bir firma olmamıza rağmen global pazarda daha güçlü söz sahibi olmamızı sağlayan Avrupa yapılanmamız da yabancı yatırımcılar tarafından bir yatırım avantajı olarak değerlendirildi.
ÜÇGE şirketler grubunun Avrupa yapılanması olan WORLD Şirketi’nin perakende sektörüne olduğu gibi depolama çözümlerine de uluslararası platformda daha kolay ulaşabilmek ve hizmet verebilmek için, satış ekibi ve depo organizasyonu ile Avrupa’nın merkezi Almanya Köln’de 2019 yılında yapılanmasını tamamladık. ÜÇGE gücünü Avrupa’da daha yakından temsil eden şirketimizi WIN Eurasia’da da tanıtma fırsatı bulmuş olduk” dedi.

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