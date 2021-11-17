Çukura düşüp ölen çocuktan şirket sahibi sorumlu İnşaatta tedbir almayan şimdi yandı Yargıtay’dan tedbir almayan müteahhitlere kötü haber İnşaata uyarı levhası koymayan şimdi yandı

Bursa’da, dere ıslah çalışmaları sırasında açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun ölümünde inşaatı üstlenen şirketin sahibi de kusurlu bulundu. Yargıtay 12. Ceze Dairesi, şirket sahibinin inşaat alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili denetim ve tedbirlerin alınmasının sağlanması için alanında uzman iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlendirmemesi yüzünden aslî kusurlu olduğuna hükmetti.

Bursa’da 2013 yılında dere ıslahı için açılan çukura düşen 5 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı’nın yaptığı soruşturma sonrası olayda ihmali bulunan şirket sahibi ve şantiye sorumlusu hakkında, ‘taksirle öldürme’ suçundan dava açıldı. Bursa 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, inşaat alanında gerekli tedbirleri almayan müteahhit de kusurlu bulundu. Sanıklara Türk Ceza Kanununun 85/1, 62/1, 50/1a, 52/24. maddeleri uyarınca hapis cezası verildi.

Kararı sanık avukatları temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi. Emsâl kararda, inşaat alanında gerekli denetimleri yapmayan şirket sahibi de kusurlu bulundu. Kararda şu ifadelere yer verildi: “Olay, özel bir şirketin yüklenici firma olarak üstlendiği ana isale hattı projesi çalışmaları sırasında meydana gelmiştir. İlköğretim okulunun yanında yer alan dere içerisine boru döşemek için açılan çukura, 5 yaşındaki çocuğun kayıp düşmesi ve suda boğularak ölmesi sonucu dava açılmıştır. Olayda, kazı yapılan ve pis su birikintisinin oluştuğu alanda uyarıcı levha, şerit ve güvenlik önlemlerinin bulunmadığının tespit edildiği anlaşılmıştır. Anılan şirketin sahibi olup yetkili kişi konumunda bulunan sanığın olayın meydana geldiği inşaat alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili denetim ve tedbirlerin alınmasının sağlanması için alanında uzman iş sağlığı ve güvenliği uzmanı atamadığı ortadadır. Yine anılan şirkette şantiye şefi olan ve fiilen şantiyede görev yapan inşaat mühendisi sanığın da inşaat alanında alması gerekli tedbir ve önlemleri almayarak bir kişinin ölümüne asli kusurlu hareketleri ile neden olmuşlardır. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirinde yasaya aykırılık yoktur. Mahkeme kararının onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

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