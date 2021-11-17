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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

İHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Özhan Marketler Zinciri’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilköğretim okulu öğrencileri için düzenlediği resim yarışması sona erdi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
‘Cumhuriyet Benim’ temalı ilköğretim öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışması sonuçlandı. Sadece öğrencilerin katılabildiği yarışmaya genç ressamların katılımı yoğun oldu. Yarışan eserler profesyonel bir jüri tarafından değerlendirildi. Yüzlerce resim arasından seçilen 6 sanat eseri jüri tarafından ödüle lâyık görüldü. Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren öğrenciler Özhan Marketler Zinciri’nin yöneticilerinin elinden ödüllerini aldı. İki farklı kategoride yarışan öğrencilerden ilkokul grubunda birinci Gazi ilkokulu 4. sınıf öğrencisi Sena Bulut, ortaokul grubunda ise birinci, Şehit Sinan Acar Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Beril Ecrin Kuş oldu. Mağazalar Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediğimiz yarışmamıza katılan çocuklarımıza teşekkür ederim. Geleceğimiz, umudumuz çocuklarımızın hazırladığı eserler bize cumhuriyetimizin emin ellerde olduğunu bir kez daha hatırlattı. diye konuştu. Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz ise, ‘Beklediğimizin üzerinde bir katılımla karşılaştık. Jürimiz seçim yaparken oldukça çok zorlandı” dedi.

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