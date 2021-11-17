Koltuk imalathanesi alev alev yandı, ustası gözyaşlarıyla izledi

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, koltuk imalathanesinin çatı katında yangın çıktı. Alevler en üst katı sararken, usta Gürkan Küçükçelebi ise söndürme çalışmalarını ağlayarak izledi.

İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi Ömer Esin Sokak´ta bulunan 3 katlı koltuk imalathanesinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek son katı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koltuk ustası Gürkan Küçükçelebi de söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 işçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-11-17 11:56:15



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