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Bursa iş dünyası temsilcileri Diyarbakır’da Diyarbakır’dan Bursa’ya yatırım daveti

İHA

Bursa iş dünyası temsilcileri Diyarbakır’da Diyarbakır’dan Bursa’ya yatırım daveti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), yaklaşık 90 kişilik heyetle Diyarbakır’a iş gezisi organizasyonu düzenledi. Bursa iş dünyası temsilcileri, Diyarbakır temasları kapsamında Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Organizasyon kapsamında ayrıca BTSO ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) arasında kardeş oda protokolü imzalandı.
Bursa ekonomisinin nitelikli dönüşümü için birçok örnek projeyi hayata geçiren BTSO, Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Yatırım ve işbirliği fırsatlarını geliştirmek maksadıyla geçen hafta Erzurum’da, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile kardeşlik protokolü imzalayan BTSO, bu kez Diyarbakır’da, Diyarbakır TSO ile protokol gerçekleştirdi.
İmza töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin gelişimi ve kalkınmasının birlik ve beraberlikle mümkün olduğunu söyledi. İş gezisi programlarının bölgelerdeki fırsatların tespit edilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten İbrahim Burkay, “Her coğrafyanın sunduğu çok önemli avantajlar var. İş dünyası temsilcilerimiz bu fırsatları çok iyi okumalı” dedi.
Kalkınmanın bir bütün hâlinde gerçekleşmesi durumunda kıymet kazandığını belirten İbrahim Burkay, bu nedenle Diyarbakır’da son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere Bursa iş dünyası olarak katkı sağlamak istediklerini söyledi. Burkay, “Yatırımcılarımız, özellikle yurt dışı yatırımları planlarının bir kısmını 5 ve 6’ncı bölgede değerlendirebilir. Özellikle bu bölgelerde sunulan yatırım teşvikleri ve istihdam destekleri en önemli destek mekanizmaları. Diyarbakır, genç nüfusun en fazla olduğu iki merkezden biri. BTSO olarak gerçekleştireceğimiz protokol kapsamında, Diyarbakır TSO’ya gerek mesleki eğitim alanında BTSO MESYEB ve BUTGEM ile gerekse de firmalarımıza verimli üretim ve dijital dönüşümde ehliyet kazandıran model fabrika gibi projelerimizle destek vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, önceki yıllarda Bursa’da da görev yapan Vali Münir Karaloğlu’nun iş dünyasına yakınlığı ve şehrin altyapı yatırımları konusundaki çalışmalarıyla Diyarbakır için önemli bir şans olduğuna işaret etti. Bursa ve Diyarbakır’ın İpek Yolu’nun iki önemli durağı olduğuna dikkati çeken İbrahim Burkay, Bursa’da olduğu gibi Diyarbakır’da da tekstil öncülüğünde başlatılan sanayi hamlesinin insan kaynağının dönüşümünü kolaylaştıracağını da sözlerine ekledi.
“Bursa dünyayla yarışıyor”
Diyarbakır TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise, Bursa ekonomisinin güçlü üretim yapısı Türkiye’nin lokomotif şehirleri arasında yer aldığını ve dünyayla yarıştığını söyledi. Diyarbakır ekonomisinin de son dönemde artan yatırımlarla ivme kazandığını belirten Kaya, “Diyarbakır’daki yatırımcılarımız, 6’ncı bölge teşviklerinden faydalanıyor. İstihdam üzerindeki vergi ise sıfıra yakın. Dünyadaki en önemli zenginliklerden biri olan beşeri sermaye konusunda da önemli bir avantaja sahibiz. Bununla birlikte arsa fiyatlarının cazip olması da Diyarbakır’a yeni yatırımcıların ilgisini artırdı” diye konuştu.
Diyarbakır’da Tekstil OSB’de özellikle İstanbullu yatırımcıların ilgisiyle ilk etabın dolduğunu ifade eden Mehmet Kaya, “İkinci bölge için Bursalı iş insanlarımızı da yatırıma bekliyoruz. Bununla birlikte coğrafyamıza uygun yatırımlarla Bursa firmalarımızın stratejik ortağı olabiliriz. Diyarbakır, Ortadoğu pazarı hedefi bulunan firmalar için de önemli fırsatlar barındırıyor. BTSO ile gerçekleştirdiğimiz kardeşlik protokolümüzün yeni yatırımlar için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay’a ve Bursa iş dünyası temsilcilerine Diyarbakır’a gösterdikleri ilgi ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur ile Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya ve Diyarbakır TSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, kardeş oda protokolüne imza attı.
Btso Üyeleri Yöresel Lezzetler Fuarı’na katıldı
BTSO heyeti, Diyarbakır’da ‘Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın açılış törenine katıldı. ‘İnsanlığın lezzet serüveninin başladığı yer” olarak tanımladığı fuarda 52 ilden 175 firma stant açarken, en yoğun katılım sağlayan kuruluş ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odası oldu. BTSO Yönetim Kurulu üyeleri, açılış törenin ardından protokol üyeleriyle birlikte stantları ziyaret etti.
Bursa iş dünyası temsilcileri Diyarbakır temasları kapsamında ayrıca Vali Münir Karaloğlu’nun ardından da Diyarbakır Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. BTSO üyeleri, Diyarbakır Ticaret Borsası’nda Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, Meclis Başkanı Ahmet Ay ve borsa üyeleriyle iki kentin yatırım olanaklarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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