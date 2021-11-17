Hafif ticari aracın elektrikli bisiklete çarpması kamerada

Caninin evi de şoke etti!

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Yusuf el Hadid (33), yaralandı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Caner Parlak (24) yönetimindeki 16 AFA 034 plakalı hafif ticari araç, Yusuf el Hadid'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü Hadid, yaralandı. Hadid, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yusuf el Hadid'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-11-17 13:34:27



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