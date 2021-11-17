Hafif ticari araçla yolcu midibüsü çarpıştı; 7 yaralı

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Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)-BURSA'da ana yola hatalı çıkan hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı. 7 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İznik-Yenişehir yolunda meydana geldi. İznik'ten Yeniehir'e giden Recep Savaş yönetimindeki 16 H 5522 plakalı yolcu minibüsü ile ana yola hatalı çıkan Yusuf Aşçı'nın kullandığı 16 AGF 015 plakalı ticari araç çarpıştı. Savrulan minibüs, kaldırıma çarparak, yan yattı. Kazada 7 kişi, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ

2021-11-17 14:50:56



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