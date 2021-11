Erdem: “Gübre yüzünden üretimin düşmesine izin verilmemeli”

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, gübre fiyatlarının her geçen gün artmasına rağmen gübre bulmadıklarını, artan gübre fiyatları yüzünden üretimin düşmesinden endişe ettiklerini söyledi.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, “Olmayan gübre fiyatlarının artması Türkiye’deki gübre kullanımını azalttığı için üretim düşecek ve korkunç bir zaaf ortaya çıkacak. Türkiye’deki ekim alanlarındaki ürün yelpazesi çok farklı alanlara kayabilir. Meselâ buğday ekecek olan Karacabey çiftçilerinin büyük bir kısmı ay çiçek ekimine yöneliyor. Ay çiçek buğdaya göre gübrelemede daha düşük fiyatlara mal oluyor. Gübredeki bu belirsizlikler çiftçiyi üzüyor, ama daha önemlisi, olmayan gübreye fiyat veriliyor. Fiyat verilmesini de geçtik, olmayan gübre her gün zam yiyor. Dün itibariyle ciddi kurumlardan gübrenin güncel fiyatlarını aldık. Aldığımız fiyatlar 1 yıl öncesine göre 1,5 kat ile 2,5 kat arasında değişiyor” dedi.

Çiftçilerin gübre fiyatlarının artmasına rağmen gübre bulamadıklarını söyleyen Başkan Erdem, “İddialara göre, gübre firmaları, gübre distribütörleri gibi büyük para sahipleri gübrelerini depolarda stok halinde tutuyor. Çok enteresan ki, çiftçiye soğan ve patateste yapılan depolama baskınlarında çok ciddi kontroller olmuştu. Fakat şu an gübre ile ilgili iş kontrolden çıkmasına rağmen, herhangi bir şey yapılmıyor. Bu işi devletimizin çok ciddiye almasını talep ediyoruz. Bizi en çok üzen tarafı, ülkemizin ürün üretiminde düşüşler olacak. Aynı zamanda ürün yelpazesindeki değişiklikler olacağını düşünmek bile bizi kaygılandırıyor. Tahıl grubu ekim dönemi başladı. Lütfen en kısa zamanda bu kaotik durumun çözüme kavuşturulması için adımlar atılsın” ifadelerini kullandı.

