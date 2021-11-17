Cipin park halindeki araçlara çarpıp devrildiği kaza kamerada



Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği cip, park halindeki iki araca çarpıp devrildi. Yara almadan kurtulan sürücü kaçarken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokakta aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 16 MA 3302 plakalı cip, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kaldırıma çıkan cip, başka bir araca daha çarparak ters döndü. Kazada yara almayan kurtulan sürücü, araçtan çıkıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

'ÇOK ŞÜKÜR SOKAKTA KİMSE YOKTU'

Kazanın görgü tanığı Osman Sanlı, "Yukarıdan geliyordu. Baktım biraz süratli, önce park halindeki araca çarptı sonra kaldırıma çıkıp diğer aracın üzerine düştü. Süratli olmasa ters dönmezdi. Yaralı kimse yoktu, çok şükür sokakta kimse yoktu" dedi.

Bu arada kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2021-11-17 14:55:07



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